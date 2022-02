Rinnovo Mertens, le intenzioni del Napoli: arriva la svolta

In casa Napoli tiene banco il rinnovo legato a Dries Mertens: svelate le intenzioni del club partenopeo sull’attaccante

Il mercato si è chiuso senza colpi last minute in casa Napoli, come peraltro ampiamente prevedibile. Un solo rinforzo, Axel Tuanzebe dal Manchester United a rimpiazzare Kostas Manolas volato all’Olympiakos e nulla più.

Non è arrivato il terzino sinistro, ma d’altronde il recupero di Faouzi Ghoulam e la possibilità di impiegare in quella posizione anche Juan Jesus regalano ampie garanzie a Luciano Spalletti per il prosieguo della stagione. Acquistare un nuovo elemento, peraltro, avrebbe costretto il Napoli ad operare una cessione, considerato come gli azzurri non abbiano più posti liberi nella “lista dei 25“.

E così, a bocce ferme, la dirigenza del Napoli, può già lavorare in vista della prossima stagione. Tanti i calciatori in scadenza di contratto ed in molti che andranno via a parametro zero, pe una sorta di mini rifondazione che coinvolgerà tutti i settori, dalla difesa all’attacco.

Rinnovo Mertens, l’offerta del Napoli

Un caso su tutti da risolvere è quello relativo al rinnovo di Dries Mertens. Il belga ha il contratto in scadenza a giugno ed un’opzione a favore del club per un’ulteriore anno a 4 milioni che non sarà esercitata.

La nuova politica sugli ingaggi del club azzurro prevede un tetto massimo fissato a 3,5 milioni e non saranno fatte eccezioni, nemmeno per l’uomo della storia azzurra, il recordman di reti con la maglia del Napoli. “Ciro” sarà quindi chiamato a dare una sforbiciata ai suoi emolumenti per poter vestire la casacca azzurra anche nella prossima stagione, come desidera.

Il bomber belga è ormai un napoletano adottivo ed il club, spinto anche dalla volontà dei tifosi che chiedono a gran voce il rinnovo del numero 14, è pronta a presentare la propria proposta. Si parla di un’offerta da tre milioni di euro a stagione che renderebbe il calciatore uno dei più pagati in rosa. La palla, a questo punto, andrebbe nella mani di Ciro.