Lista UEFA Napoli, dubbio quasi sciolto per Spalletti: individuato l’escluso

Oggi è il giorno della presentazione della lista UEFA per il Napoli: rispetto alla precedente, dovrebbe esserci un nuovo escluso.

Il ritorno in campo dei club è alle porte, la sosta delle nazionali è agli sgoccioli: in casa Napoli l’attenzione è rivolta alla trasferta di Venezia di domenica alle ore 15, ma anche al doppio impegno europeo che vedrà i ragazzi di Luciano Spalletti sfidare il Barcellona ai sedicesimi di Europa League il 17 e il 24 febbraio. Appuntamento prestigioso da non fallire per poter continuare a sognare anche oltre i confini nazionali, a cui però rischia seriamente di non prendere parte Adam Ounas.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, sarebbe proprio l’algerino l’indiziato principale per rimanere fuori dalla lista UEFA che la società presenterà nella giornata di oggi: il ballottaggio è col connazionale Faouzi Ghoulam che, al contrario, potrebbe invece entrare nella lista a differenza della precedente, in cui non era stato inserito per motivazioni riguardanti un ritardo di condizione che sembra ormai superato. Ounas ‘paga’ il problema cardiaco accusato dopo la positività al Covid-19, che peraltro non gli ha permesso di essere a disposizione dell’Algeria per i tre match del girone di Coppa d’Africa.

Lista UEFA Napoli: una grande chance per Ghoulam

L’esclusione sempre più probabile di Ounas dalla lista UEFA del Napoli rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per Ghoulam, rientrato nelle rotazioni spallettiane a partire da fine ottobre: l’ex Saint-Etienne, in attesa dell’addio estivo che pare scontato, sarà una delle frecce a disposizione dell’arco del tecnico, grazie anche al suo pedigree internazionale che non guasta mai. L’altra novità della lista sarà il nuovo acquisto Tuanzebe: in questo caso nessuna sorpresa, poiché il difensore di proprietà del Manchester United prenderà il posto di Manolas, ceduto all’Olympiacos.