Osimhen, nel mirino Venezia-Napoli: spunta una novità

Venezia-Napoli può coincidere con un nuovo inizio per Victor Osimhen: la novità importante per il calciatore, oggi l’incontro decisivo.

Manca sempre meno al ritorno in campo dopo una pausa prevista per gli impegni delle nazionali. Durante la sosta, alcuni azzurri hanno continuano a giocare in Africa, in Sud America e nel Centro America. Luciano Spalletti attende con ansia il rientro dei due calciatori impegnati in Coppa Africa, che sicuramente salteranno Venezia-Napoli. Infatti, Anguissa e Koulibaly rientreranno solo dopo il termine del torneo. Entrambi si giocano il titolo e potrebbero finire in finale da avversari, o chiudere la competizione con la finalina per il 3° posto.

Nonostante queste due assenze importanti, l’allenatore del Napoli può tirare un sospiro di sollievo in vista della prossima gara, poiché la rosa a disposizione è quasi al completo. Inoltre, spunta una grossa novità per Victor Osimhen, che ha avuto modo di allenarsi e riacquistare una forma fisica ideale per scendere in campo dal primo minuto di gioco.

Osimhen, incontro con il medico: la novità per Venezia-Napoli

Domenica il Napoli tornerà a giocare a Venezia. All’andata, al Maradona, finì 2-0 per gli azzurri ed era la prima ufficiale di Spalletti sulla panchina azzurra. In quell’occasione, Osimhen fu espulso dopo pochi minuti di gioco a causa di un’infrazione commessa a gioco fermo. Scattarono numerose polemiche nei confronti del calciatore, che però si è ben riscattato nelle settimane successive.

Ora, ancora una volta il Venezia rappresenta una “prima” importante per il nigeriano. Infatti, l’attaccante quest’oggi sarà visitato dal chirurgo che ha effettuato l’intervento dopo lo scontro con Skriniar. Osimhen dovrà cambiare maschera e indossarne una più leggera fino a marzo: ecco spiegato il motivo dell’incontro con il medico.

Victor scalpita per la prossima gara. Con ogni probabilità, Spalletti potrà rilanciare Osimhen dal primo minuto di gioco per Venezia-Napoli. L’imprevidibilità del bomber nigeriano può fare la differenza per il resto della stagione.