Napoli-Inter, sorpresa tra i titolari azzurri? Lo scenario può cambiare

La formazione del Napoli anti-Inter può cambiare, ma per Spalletti si apre uno scenario inaspettato: la novità nell’undici titolare.

Il big match si avvicina e per il Napoli arrivano buone notizie. Sembra passata una vita e invece è passato solo un mese da quel Juve-Napoli pareggiato con ben dodici indisponibili. E per certi versi il pareggio è stato un risultato stretto agli azzurri. Da lì in poi la situazione si è andata via via normalizzando e adesso Spalletti potrebbe affrontare l’Inter con la formazione quasi al completo.

Al gruppo sono pronti ad aggregarsi infatti anche Anguissa e Koulibaly, rinfrancati dall’ottima Coppa D’Africa disputata e già pronti per dare il loro fondamentale contributo anche alla causa azzurra.

Napoli, Lobotka o Anguissa? Il dubbio di Spalletti

Koulibaly, fresco campione col suo Senegal, potrebbe addirittura farcela a scendere in campo sabato mentre Anguissa dovrebbe partire dalla panchina, anche perché nel frattempo in casa azzurra è esploso un Lobotka che sarà davvero difficile togliere dall’undici titolare. Diverso il discorso per Lozano tornato a Napoli a seguito dell’infortunio alla spalla. Nei prossimi giorni dovrà effettuare ulteriori esami con lo staff medico, ma rischia di restare fermo ai box per almeno un mese.

Da valutare anche le condizioni di Tuanzebe, che continua a svolgere lavoro in palestra e non in campo, e soprattutto di Ounas, il quale sembra aver superato il problema al cuore evidenziato dallo staff medico dell’Algeria. Problemi invece per Inzaghi, squalificato dopo gli strascichi del derby e costretto a rinunciare a Bastoni, squalificato e infortunatosi alla caviglia nella sfida di Coppa Italia di ieri sera con la Roma. Al posto del centrale della Nazionale sarà schierato Dimarco.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L.Martinez, Dzeko.