Napoli, a Barcellona non sarai solo: alleato speciale per gli azzurri

La trasferta del ‘Camp Nou’ sarà un po’ meno proibitiva per il Napoli: il Barcellona dovrà guardarsi anche da un avversario speciale.

Per tanti anni il ‘Camp Nou’ ha rappresentato una spauracchio dalle dimensioni enormi per tutte le squadre chiamate a giocarci: il fascino di uno stadio storico e la classe degli avversari blaugrana sono stati un mix letale per moltissimi avversari, anche se la situazione attuale lascia pensare ad un clima diverso e più ‘giocabile’. Il Barcellona resta sempre una formazione temibile per il Napoli, ma di certo incute meno paura rispetto all’era dorata dei Messi, Iniesta e Xavi. Quest’ultimo non sarà un pericolo a cui badare in campo ma guiderà un undici titolare giovane dalla panchina, da dove non potrà mettere in atto in maniera diretta la classe che ha sempre accompagnato la sua carriera.

Musica per le orecchie del Napoli, che in Catalogna avrà un alleato speciale: il pubblico azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, al ‘Camp Nou’ ci sarà un vero e proprio esodo napoletano: saranno oltre 5mila i tifosi partenopei presenti all’interno dell’impianto, che godrà di capienza massima a differenza di quanto accade in Italia. I biglietti sono andati letteralmente a ruba e, la concomitanza della festa di San Valentino, ha fatto sì che chi era già presente in Spagna in vacanza acquistasse dei tagliandi anche in settori diversi da quello ospite.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, finalmente puoi diventarlo: cosa serve agli azzurri

Barcellona-Napoli: le info sulla diretta tv e streaming

Barcellona-Napoli, in programma giovedì 17 febbraio alle ore 18.45, sarà visibile sulle moderne smart tv grazie all’applicazione di DAZN e su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite).

Streaming disponibile sull’app di DAZN e su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky. L’alternativa è NOW.