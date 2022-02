Buone notizie per Spalletti: si è allenato in gruppo, ok per il Barcellona

Dopo il pari di Cagliari, Spalletti ha un buon motivo per sorridere: recuperato uno degli infortunati, a disposizione per Napoli-Barcellona.

All’indomani della trasferta di Cagliari c’è ancora l’amaro in bocca in casa Napoli, dove regna la consapevolezza di aver lasciato andare via l’occasione dell’aggancio in vetta al Milan e del sorpasso all’Inter: allo stesso tempo, però, l’ambiente azzurro sa bene che il pari, per l’andamento assunto dalla partita, può essere accolto anche con un pizzico di ottimismo per il prosieguo della stagione, ricca di impegni non solo per i ragazzi di Spalletti ma anche per le dirette concorrenti.

La giornata odierna, peraltro, ha regalato un ottimo motivo a Spalletti per sfoggiare un sorriso a trentadue denti: secondo quanto comunicato dal Napoli nel consueto report d’allenamento odierno, Matteo Politano è tornato a lavorare col resto del gruppo e ha superato l’elongazione del muscolo soleo della gamba destra rimediata al ‘Maradona’ durante il primo tempo del big match contro l’Inter dello scorso 12 febbraio. Un recupero importante, in una zona del campo che vede anche l’assenza forzata di Lozano; probabilmente Politano sarà convocato per il ritorno del playoff di Europa League col Barcellona, ma la sua presenza in campo dal primo minuto resta comunque in dubbio.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gelo tra Insigne e Spalletti: le parole del mister fanno riflettere

Di Lorenzo non preoccupa Spalletti: esami clinici negativi

C’era attesa anche per conoscere le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, uscito anzitempo ieri per un colpo alla nuca ricevuto in un contrasto con Altare: gli esami clinici e diagnostici hanno fortunatamente dato esito negativo. Lavoro in palestra per Tuanzebe, Lobotka e Anguissa (il camerunese si è dedicato anche alle terapie del caso), lavoro personalizzato in campo per Insigne e Lozano. Solo terapie per Malcuit che domani svolgerà degli esami diagnostici.