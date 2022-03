Verso Verona-Napoli: sciolto definitivamente il dubbio su Insigne

C’erano dei dubbi sulle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne in vista di Verona-Napoli: l’allenamento odierno li ha spazzati via tutti.

Sulla presenza di Lorenzo Insigne al ‘Bentegodi’ per Verona-Napoli si è discusso molto, soprattutto nelle ultime ore: una forma non perfetta del capitano aveva fatto insorgere grossi dubbi sulla sua disponibilità, spazzati via dal report dell’allenamento odierno pubblicato dalla società azzurra sul suo sito ufficiale.

Insigne ha infatti svolto tutta la seduta con il resto del gruppo e può dunque dirsi recuperato al 100% per la sfida alla squadra di Tudor, una tra le più in forma dell’intera Serie A. Il capitano sarà regolarmente al suo posto sull’out di sinistra nella trequarti, scongiurando così lo spauracchio di un nuovo stop che avrebbe rischiato di compromettere enormemente la marcia d’avvicinamento verso una gara così importante. Malcuit ha invece svolto lavoro in palestra, personalizzato sul campo per Juan Jesus e terapie per Meret, l’ultimo in ordine di tempo ad aggiungersi alla lista degli indisponibili.

Verona-Napoli, Insigne ha un tabù da sfatare

Quella di domani sarà la 15esima sfida tra Insigne e il Verona, due delle quali in Serie B ai tempi del Pescara: il bilancio parla di sole tre reti per lo ‘scugnizzo’ di Frattamaggiore e di un digiuno che dura ormai dal lontano 10 aprile 2016. L’allora squadra allenata da Sarri vinse al San Paolo con un netto 3-0, griffato anche da Insigne su calcio di rigore: nei successivi sette incroci non è mai arrivato il goal, gioia che spera di rivivere domenica pomeriggio, quando andrà in scena l’ultima possibilità per riuscire ad infrangere il tabù prima del trasferimento estivo in Canada tra le fila del Toronto.