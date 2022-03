Osimhen senza freni: porta a casa il premio, terza volta per un azzurro

Momento d’oro per Osimhen, sempre più fondamentale per le sorti del Napoli: per il nigeriano un premio prestigioso di cui essere fieri.

Quattro goal in tre partite, due doppiette consecutive e decisive per avere la meglio su Verona e Udinese: un mese di marzo stratosferico per Victor Osimhen, volto copertina del Napoli che sogna ancora il colpo grosso dello Scudetto, col primo posto occupato dal Milan distante soltanto tre lunghezze. Il nigeriano (giunto a 15 reti stagionali, 11 delle quali in campionato) ha letteralmente fatto la differenza con la sua forza fisica, abbinata ad una scelta di tempo aerea con pochi eguali: l’unico match in cui nell’ultimo mese è rimasto a secco è proprio quello perso contro i rossoneri il 6 marzo, giocato non all’altezza da tutta la squadra.

Numeri comunque da urlo, valevoli il premio di MVP della Serie A per il mese di marzo: come riportato dal sito della Lega Serie A, a far svettare su tutti Osimhen non sono solo le reti realizzate ma anche altri dati non meno appariscenti, come l’Indice di Efficienza Tecnica al 96,7% o il 97,7 di Efficienza Fisica, record stagionale con picchi del 99% in fase di accelerazione. Premiata pure la maggiore consapevolezza tattica rispetto al passato, unita ad una fase di non possesso con un Indice di Pressing del 95% e alla velocità da sprinter, poiché in ogni partita supera per quasi 20 volte la soglia dello sprint (25 km/h) toccando picchi di velocità di oltre 34 km/h.



Si tratta della terza volta che un giocatore del Napoli viene nominato Player of the Month: a marzo 2021 toccò a Lorenzo Insigne, mentre a settembre 2021 fu la volta di Kalidou Koulibaly.

Premio meritato per Osimhen: lo attende un finale di stagione infuocato

Osimhen riceverà il premio il 10 aprile, prima della gara in programma al ‘Maradona’ tra Napoli e Fiorentina: uno degli appuntamenti da non fallire per la squadra di Spalletti, sempre più dipendente dall’ex Lille in termini di goal e peso offensivo. La speranza del tecnico di Certaldo e dei tifosi è che Osimhen possa mantenere questo ritmo indiavolato per trascinare ulteriormente il Napoli e tentare il sorpasso in vetta al Milan: otto partite che diranno tutto sulla stagione azzurra, sospesa tra il dramma dei zero titoli e la gioia di uno Scudetto inseguito ormai da troppo tempo.