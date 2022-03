Calciomercato Napoli, casting per il post-Insigne: sarà un attaccante green

Si infiamma il calciomercato del Napoli alla ricerca dell’attaccante esterno per il post-Insigne: tutti i nomi nella lista di Giuntoli.

Mancano meno di 100 giorni alla fine del contratto tra Lorenzo Insigne ed il Napoli. La trattativa per il rinnovo ha infiammato per tutto l’autunno i tifosi azzurri, poi il colpo di scena inaspettato con la firma del pre-contratto con il Toronto in un locale di Roma. I sogni dei supporter azzurri si sono infranti.

Da quel momento, ma forse anche prima, il Napoli ha iniziato a sondare il terreno alla ricerca di un attaccante esterno da acquistare nella prossima sessione di calciomercato e che possa prendere il posto di Insigne. Tantissimi i nomi, da quelli più importanti e costosi a quelli di nicchia. Il ds Giuntoli ha una foltissima lista di giocatori nel suo taccuino: scopriamoli ad uno ad uno.

Calciomercato Napoli, l’attaccante che verrà

Partendo dagli attaccanti più blasonati, la formazione azzurra sembra aver puntato Domenico Berardi del Sassuolo. L’attaccante della Nazionale, però, è stato adocchiato anche dal Milan. Si partirà da 35 milioni di euro e tutto dipenderà dalla volontà del calciatore. Qui sorge un problema. In effetti, Berardi gioca sulla destra, anche se in passato è stato schierato come esterno di sinistra. Il suo acquisto potrebbe stravolgere le gerarchie attuali di Spalletti.

Sempre dal Sassuolo interesserebbe il giovane Hamed Traorè (classe 2000): l’ivoriano sta disputando una stagione mostruosa ed è riuscito a rubare a stagione in corso il posto a Boga. Ora è praticamente un titolare.

Tanti, invece, i nomi provenienti dall’estero e sono tutti green tranne uno. Il più “anziano” della lista è Adnan Januzaj. Si tratta della vecchia promessa del calcio, ex attaccante del Manchester United e attualmente alla Real Sociedad: sarà svincolato dal 1 luglio, un’occasione per il calciomercato del Napoli.

Gli stranieri green

Il nome che circola con maggiore insistenza attorno all’orbita azzurra è quello di Luis Sinisterra. Si tratta di un’ala sinistra colombiana, attualmente al Feyenoord, classe 1999 e dal valore che oscilla tra i 15 e 20 milioni di euro. Il suo contratto scadrà nel 2024 e quindi sarà difficile prevedere sconti. Anche lui come Insigne predilige accentrarsi con il destro verso il centro. Ma all’occorrenza, potrebbe giocare sulla fascia destra.

Dal Belgio, più precisamente dal Club Bruges, il Napoli cerca un nuovo colpo green: sono ben due i nomi che interessano al ds Giuntoli. Il primo è il trequartista Charles De Ketelaere. Già finito nel mirino del dirigente azzurro nella scorsa stagione, si tratta di un uno dei gioielli del calcio belga: può giocare anche esterno d’attacco. La sua caratteristica? E’ molto alto (1,92 m) per essere una mezzapunta o un’ala. L’altro è Noa Lang, sempre del Club Bruges, ma olandese. Ha 22 anni, è un esterno di sinistra e ha già sfornato 12 assist in campionato e messo a segno 6 reti. Lo scorso anno ha chiuso addirittura in doppia cifra di gol: è un crack. Non a caso, sulle sue tracce c’è il Milan.

Infine, Khvicha Kvaratskhelia: il più giovane di tutti. Ala sinistra, classe 2001 e attaccante del Rubin Kazan in prestito da qualche giorno alla Dinamo Batumi. E’ già un calciatore della nazionale georgiana. Il suo valore di mercato è di circa 25 milioni di euro.