Higuain cambia vita: l’annuncio inaspettato da parte del padre

L’annuncio di papà Jorge arriva quasi inaspettato, forse non per tutti. Qualcosa aveva già dato indicazioni sul possibile ritiro di Higuain.

Gonzalo Higuain si ritira dal calcio giocato. La notizia odierna potrebbe essere in assoluto tra le più importanti degli ultimi giorni. Nessuna certezza, nessuna conferma, soltanto le parole di suo padre Jorge che in un certo senso comunica ciò che lo stesso Gonzalo gli avrebbe raccontato. L’intenzione sarebbe quella di lasciare a fine stagione, poi si vedrà.

L’ultima avventura, negli Stati Uniti, un calcio diverso fatto di tanti soldi e poche ambizioni, sarebbe forse dovuto servire ad una sorta di rilancio, magari psicologico oltre che professionale. L’Inter di Miami come ultima avventura di una carriera comunque ricca di soddisfazioni sportive non del tutto insignificanti. E’ mancato forse quel tocco in più al momento giusto, ma la vita è questa. Il ritiro? Una soluzione, una ipotesi, oggi, per Gonzalo Higuain.

Suo padre Jorge ha parlato insomma di quella che è forse molto più di una eventualità. Ha parlato delle parole tra un padre ed un figlio. Ha raccontato di quella che può sembrare una confidenza ma che evidentemente non lo è. Lasciare il calcio, per sempre, alla fine di questa stagione. Queste, stando alle parole dell’autorevole fonte sarebbero le intenzioni di Gonzalo Higuain, stella del Napoli di Benitez e poi di Sarri. Il ritornello insomma sarà questo fino alla fine della stagione, chissà se giusto oppure no.

Higuain cambia vita: la notizia del ritiro rimbalzata dopo una dichiarazione del padre Jorge

Il Real Madrid, le stagioni alla corte dei blancos di Spagna, poi l’arrivo a Napoli. Ad attenderlo per il rilancio c’era un altro spagnolo purosangue, Rafa Benitez. Il rilancio in effetti ci sarà fino all’exploit ed il record di gol in Serie A sotto la guida di Maurizio Sarri. Il passaggio contestatissimo dai tifosi alla Juventus e poi l’inizio della fine, in un certo senso. Gonzalo Higuain passerà al Milan, al Chelsea, praticamente senza mai lasciare davvero il segno per poi fare ritorno alla corte bianconera. Oggi si parla di ritiro.

In mezzo, tra l’ultima esperienza bianconera e per l’appunto le notizie di un possibile ritiro a fine stagione c’è l’esperienza all’Inter Miami. Negli Usa, Gonzalo Higuain non è sempre apparso del tutto motivato. La forma fisica di certo non invidiabile, un rendimento assolutamente anonimo ed una scelta che complessivamente almeno al momento sembra non essere stata delle migliori. Ritiro o meno, Higuain con il calcio al momento c’entra davvero poco. Lontani i tempi del “pipita” sotto la curva azzurra, i suoi gol, la numero nove e quel sogno spezzatosi con la fuga in bianconero.