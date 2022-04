Bremer-Napoli, concorrenza spietata in A: l’Inter ha una carta vincente

Uno degli obiettivi principali del prossimo mercato di mezza Europa. Bremer interesserebbe anche al Napoli ma attenti all’Inter.

Centrale difensivo del Torino, Bremer in questi ultimi anni si è dimostrato uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo. Gli occhi delle big di serie A e non solo sono infatti tutti per lui. Il Napoli sembra essere interessato al profilo granata, ma cosi come i vocifera da tempo l’Inter avrebbe praticamente in pugno il calciatore. Gli ultimi aggiornamenti confermano la notizia.

La situazione attuale non lascia troppo spazio alla fantasia. Bremer lontano da Torino è una possibilità ormai data per certa. Le ambizioni del calciatore, cosi come dichiarato in una recente intervista parlano di Champions League, figlie di una logica assolutamente realistica. Il rinnovo con il Torino è arrivato, Cairo ha di fatto dato inizio alle trattative. Inter, Napoli e Juventus sarebbero in pole per strappare ai granata il forte difensore.

Questo quanto bene o male scaturito dalle ultime voci di mercato che hanno chiaramente avvolto in tutto e per tutto la situazione del centrale del Torino. La strategia di Cairo su Bremer è stata abbastanza chiara, rinnovo per non rischiare di perderlo a zero (vedi Belotti) e sotto con le offerte che a questo punto arriveranno. Cosi come detto, infatti, Napoli e Inter, tra le altre, ci pensano, cosi come molti altri club europei.

Bremer-Napoli, concorrenza spietata in A: Marotta punta all’inserimento di Dimarco per l’Inter

L’Inter forte su Bremer insomma, questa sembra essere la dinamica più accreditata. Ai nerazzurri insomma la possibilità di portare a casa uno dei migliori profili della nostra Serie A degli ultimi anni. Urbano Cairo ha fissato il prezzo, base di partenza 25 milioni di euro. Beppe Marotta però avrebbe un asso nella manica, Dimarco, molto apprezzato da Juric già ai tempi del Verona, in questo modo dunque il Napoli sarebbe tagliato fuori.

A questo punto insomma la cosa pare essere già conclusa qui, l’affare potrebbe portare in breve tempo Bremer all’Inter, con Napoli e Juventus su tutte che resterebbero di fatto a guardare. Al momento chiaramente niente di ufficiale anche se specifiche dinamiche spingono nella direzione ipotizzata in precedenza. Il campionato si appresta alla conclusione ed il mercato si sa è pronto a diventare l’assoluto protagonista dei prossimi mesi.