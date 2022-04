Infortunio Osimhen, tifosi in ansia: il bomber svela tutto

Tifosi con il fiato sospeso per le notizie riguardanti l’infortunio in allenamento di Osimhen. Sui social la notizia che si attendeva.

I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo circa le condizione del proprio bomber Victor Osimhem. Nel corso della seduta odierna di allenamento era circolata la voce di un infortunio di natura muscolare capitato all’attaccante nigeriano, costretto per questo ad abbandonare il campo. Qualche minuto dopo però il lieto fine che tutti attendevano.

Attimi di preoccupazione in casa Napoli per un infortunio capitato a Victor Osimhen. Il numero 9 della squadra di Luciano Spalletti aveva infatti avvertito un risentimento al flessore sinistro che l’ha costretto ad abbandonare il campo prima del previsto. Sul web il tam tam delle notizie che si rincorrevano sulle condizioni dell’attaccante, troppo prezioso per la volata finale degli azzurri.

Perdere Osimhen in una fase tanto importante del campionato, per infortunio, in effetti rischiava di diventare un dramma per i tifosi e non solo. L’ultima partita di campionato, vinta a Bergamo contro l’Atalanta nonostante l’assenza proprio dell’attaccante nigeriano ha caricato ancora di più l’ambiente in vista dell’ultimissima parte del campionato. I tifosi sognano e i ragazzi di Spalletti sono pronti a far vivere loro un vero e proprio sogno.

Infortunio Osimhen, tifosi in ansia: il post Instagram dell’attaccante nigeriano che risolleva gli animi dei tifosi

Il tempo di qualche minuto, di comprendere realmente cosa fosse successo ed ecco dai social spuntare un post Instagram dello stesso Osimhen in cui rassicurava tutti circa le sue condizioni di salute e quindi sulla natura dell’infortunio riportato. Niente di grave insomma, tutto rientrato ed appuntamento a domenica prossima, quando il Napoli affronterà al Maradona la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Prosegue inoltre il lavoro differenziato di Ounas, Petagna e Di Lorenzo. Ottimi segnali anche da Meret che quest’oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento. Il Napoli insomma tira un grosso sospiro di sollievo grazie alla smentita circa il possibile infortunio di Victor Osimhen e guarda alla prossima sfida. Il cammino è ancora lungo ed i tifosi hanno bisogno di sognare, di guardare verso quello che finora è quasi sempre parso impossibile. Fiorentina nel mirino e sogno più vivo che mai.