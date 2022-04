Che motivatore Spalletti: la frase che ha colpito nell’orgoglio gli azzurri

Il Napoli si gioca lo scudetto e Spalletti tira fuori le doti di motivatore che negli anni abbiamo imparato ad apprezzare. Il messaggio è chiaro.

Il Napoli si sta giocando il campionato questo è abbastanza evidente. Le dichiarazioni del tecnico Spalletti in merito all’impegno ed alla dedizione che questo finale di campionato merita di certo non sono passate inosservate. Un richiamo soltanto a coloro che ci credono, tutti gli altri stiano a casa. Il motivatore toscano mette in campo tutta la sua esperienza per la causa.

Cosa manca al Napoli di Luciano Spalletti in questo ultimo tratto di campionato? Nella parte finale insomma, quella che potrebbe delineare le condizioni per la vittoria finale del titolo? Probabilmente secondo lo stesso tecnico toscano soltanto un briciolo di convinzione in più. Le sue ultime parole da motivatore puro dicono in effetti tutto. Agli allenamenti insomma solo chi ci crede. Il resto a casa.

Ha le idee chiare insomma Spalletti per quello che si prospetta come uno dei finali di campionato più importanti della sua vita, che potrebbe trasformarsi nella stagione più importante della sua vita. Il Napoli campione d’Italia sarebbe certo un traguardo assolutamente incredibile. Il motivatore insomma viene fuori proprio per tracciare la giusta strada verso il successo. La sua esperienza è garante di tale atteggiamento.

Che motivatore Spalletti: il Napoli si prepara allo sprint scudetto ed il tecnico suona la carica

Il Napoli che domenica scorsa ha vinto a Bergamo per 3-1 contro l’Atalanta, nonostante le assenze tra le altre di Osimhen e Di Lorenzo ha lanciato un messaggio importante al campionato. Il giorno dopo il Milan ha pareggiato in casa contro il Bologna ed allora tutto è ancora possibile. Spalletti ha questo punto ha scelto le vesti del motivatore per organizzare l’assalto finale allo scudetto.

Le ultime gare ci diranno davvero se questo Napoli è davvero tanto forte, se i ragazzi di Spalletti insomma potranno davvero ambire al titolo finale. Di fronte tante piccole finali ed una consapevolezza che soltanto chi è davvero motivatore può offrire agli altri. Dare tutto, non tirarsi indietro proprio adesso. Vincere, continuare a vincere e sperare che alla fine il tutto porti al successo finale.