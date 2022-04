Napoli, sfuma il primo obiettivo: trovato l’accordo con il Milan

L’annuncio gela Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli: Milan avvantaggiato nella corsa al campione d’Europa.

E’ Napoli-Milan anche sul mercato. La sfida che sta appassionando migliaia di tifosi in tutta Italia, potrebbe replicarsi quest’estate anche su un calciatore. Precisamente un campione d’Europa.

Il club azzurro e quello rossonero stanno lottando con le unghie e con i denti per strappare il titolo dalle mani dell’Inter, vincitore dello scudetto lo scorso anno. Ma tra Napoli e Milan c’è una lotta a due sul fronte del mercato. Qualche settimana fa c’è stata una fuga di notizie sull’interesse della società partenopea riguardo ad uno dei migliori calciatori di Serie A.

Giuntoli sta cercando il degno sostituto di Lorenzo Insigne, che non per forza dev’essere un esterno di sinistra, poiché Lozano può adattarsi anche sulla fascia mancina e ricoprire definitivamente il ruolo da titolare. Il capitano lascerà un vuoto, che dovrà essere colmato con un colpo da novanta. E per questa ragione, il Napoli avrebbe tentato un approccio col Sassuolo: ma il Milan è avvantaggiato.

Carnevali gela il Napoli: “Il Milan è perfetto”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un’interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. In questa stagione di Serie A, diversi calciatori neroverdi si sono messi in vetrina e sono tra i gioielli più preziosi del campionato, considerando soprattutto la loro tenera età.

In particolare, Scamacca e Frattesi sono i calciatori più ambiti. Ma anche Raspadori è uno degli attaccanti giovani che può essere alla portata di tanti top club. Assieme a questi tre giovani, bisogna aggiungere il capitano e leader del Sassuolo: Domenico Berardi.

L’attaccante della Nazionale potrebbe terminare la sua esperienza in neroverde per fare il salto di qualità in una squadra che lotta per il titolo e posizioni più ambiziose. Ecco che il Napoli avrebbe messo gli occhi sul classe 1994, ma dovrebbe superare la concorrenza del Milan.

A tal proposito, l’ad del Sassuolo Carnevali ha svelato la sua opinione a riguardo: “Berardi è perfetto per il Milan – ha confessato a sorpresa il dirigente alla Gazzetta dello Sport – L’anno scorso voleva partire, ma l’offerta della Fiorentina non era da prendere in considerazione. Se fossi l’ad di un top club, prenderei subito Mimmo“. Dunque, per il Sassuolo il club rossonero potrebbe essere avanti. Una dichiarazione spiazzante, ma potrebbe anche rivelarsi un’abile mossa di Carnevali per alzare il prezzo base di partenza e far crescere l’interesse dei club attorno al nome del calciatore.