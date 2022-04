“Ce l’hanno chiesto”. Napoli, il dopo-Insigne potrebbe venire dal Sassuolo

Le parole di Carnevali che intrigano non poco i tifosi azzurri. Il dopo Insigne si apre ufficialmente per il Napoli. L’obiettivo?

In casa Napoli si pensa al dopo, alla prossima stagione. Una mossa si presenta quanto mai necessaria. La sostituzione di Lorenzo Insigne in partenza per il Canada deve aprire le porte all’individuazione di un obiettivo ben preciso per la società. Giovanni Carnevale, amministratore delegato del Sassuolo getta le basi di una possibile trattativa di mercato.

Il dopo Insigne in casa Napoli è un fatto concreto una possibilità intesa come nuova operazione di mercato da condurre e portare avanti nel breve tempo possibile. Non è chiaro al momento come e quanto voglia impegnarsi in questo senso la società, ma è assolutamente necessario definire una sorte di linea guida per affrontare al meglio ogni eventuale dinamica.

In soccorso degli azzurri arriva, in qualche modo l’attuale amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Il dirigente in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato della sua squadra, sui gioielli in qualche modo richiesti a destra e a manca dai grandi club. Uno di questi, potrebbe interessare proprio al Napoli per il dopo Insigne. La Serie A ed i suoi top club insomma starebbero tutti guardando al Sassuolo. I suoi gioielli fanno di certo gola.

“Ce l’hanno chiesto”. Il dopo Insigne in casa Napoli potrebbe arrivare dal Sassuolo

Il mercato del Napoli anche in chiave dopo Insigne in un certo senso è già iniziato. Le conferme circa l’acquisto del georgiano Kvaratschelia vano proprio in quel senso. Le parole i Carnevali però accendono lo stesso gli entusiasmi dei tifosi. Secondo il dirigente infatti il Napoli avrebbe chiesto Junior Traorè. I gioielli del Sassuolo insomma fanno impazzire i grandi club.

Secondo Carnevali, Berardi sarebbe perfetto per il Milan mentre su Scamacca oltre ad alcuni club stranieri ci sarebbe forte l’Inter. Al momento insomma tutti i top club sono sul Sassuolo ed il suo interessantissimo parco giocatori. Il Napoli guarderebbe insomma a Traorè per il dopo Insigne, magari proprio insieme a Kvaratschelia. I tifosi sognano, il Napoli che verrà potrebbe essere dunque ancora più competitivo.