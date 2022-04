Fabian Ruiz, il PSG cambia obiettivo: i possibili scenari in estate

Negli ultimi mesi si è parlato spesso del di PSG su Fabian Ruiz, ma l’eventuale arrivo di Pogba potrebbe cambiare tutto: gli scenari

Fabian Ruiz e un futuro ancora da decifrare. Il centrocampista spagnolo del Napoli è in scadenza di contratto nel 2023. Ha uno stipendio non tra i più alti della rosa azzurra: il “netto” è di 1.5 milioni a stagione. Cifra relativamente contenuta, sia per la qualità del giocatore (che guadagna molto meno rispetto ad altri compagni di squadra) sia per il fatto che si tratta di un titolare fisso.

Ecco perché si parla spesso di rinnovo contrattuale, con il chiaro obiettivo di ottenere uno stipendio più alto. Il nuovo monte ingaggi del Napoli dovrebbe essere di 3.5 milioni a stagione, anche se si ipotizza che la richiesta di Fabian potrebbe essere molto più alta: ben 5 milioni. Una situazione incerta, che potrebbe porre il calciatore ex Betis sul mercato. A maggior ragione se il rinnovo non dovesse arrivare, una sua partenza la prossima estate, con un’offerta importante, non è da escludere.

Fabian Ruiz e il Paris Saint Germain: Pogba potrebbe cambiare gli scenari

Fabian, anche se non sempre ha mostrato grande continuità, è seguito con attenzione dai club più importanti d’Europa. Tra questo il Paris Saint Germain, che lo starebbe seguendo da tempo. Tuttavia, questo scenario potrebbe cambiare. Secondo il Daily Mirror, infatti, il club di Parigi avrebbe messo gli occhi su Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Se davvero il francese dovesse tornare in patria, cambierebbe l’ipotetico scenario per Fabian.

I due, infatti, sono giocatori dalle caratteristiche simili, che giocano nello stesso ruolo. Ecco perché un eventuale arrivo di Pogba al Paris Saint Germain, allontanerebbe l’interesse per Fabian. A quel punto toccherebbe al Napoli attivarsi per prolungare il suo contratto e “blindarlo”, magari con una clausola rescissoria. Oppure aspettare un’offerta importante da parte di un’altra “big” europea. Intanto, sul centrocampista del Napoli ci sono le “solite” spagnole che lo seguono. Tra queste il Siviglia e il Barcellona. Ultimamente si è parlato anche di un interesse del Villarreal, fermo restando che il Napoli non si accontenterebbe di una cifra inferiore ai 35 milioni.