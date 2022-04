Da intoccabile a desaparecido: Fabian Ruiz ora è un caso

Dopo un inizio di stagione promettente, Fabian Ruiz ha subito un drastico calo di rendimento anche a causa di alcuni problemi fisici. Ed ora il Napoli sta riflettendo seriamente sul futuro in rosa dello spagnolo.

Fino a qualche mese fa Fabian Ruiz era intoccabile nelle scelte di Spalletti, ma ora tutto è cambiato. Il centrocampista spagnolo aveva iniziato la stagione alla grande e sembrava avesse trovato finalmente la propria dimensione, poi la luce si è spenta anche a causa di alcuni problemi fisici che hanno minato il suo rendimento.

Dopo due mesi ad alto livello, a partire da Novembre Fabian Ruiz ha iniziato ad avere piccoli problemi agli adduttori e sul finire del mese si è infortunato, saltando tutto il mese di Dicembre. In questo 2022, Fabian è sempre sceso in campo, venendo però spesso sostituito o partendo dalla panchina, riuscendo ad essere decisivo solo a Roma nella vittoria per 2-1 nel finale contro la Lazio.

Il Napoli riflette sul futuro di Fabian

Anche nella sfida persa nell’ultimo turno contro la Fiorentina, Fabian Ruiz è stato davvero deludente, tanto che Spalletti lo ha sostituito al 56′ per far entrare Mertens, decisivo per il momentaneo 1-1 azzurro. Al momento del cambio ci sono stati pochi applausi per lui ed il Napoli sta riflettendo sul suo futuro.

L’ex Betis, pagato 30 milioni nel 2018, ha tanti estimatori soprattutto in Spagna e in Inghilterra e in estate potrebbero arrivare offerte per lui. Il Napoli non ha certo intenzione di svendere il giocatore ed al prezzo giusto potrebbe anche decidere di cederlo.

Il contratto di Fabian Ruiz con il Napoli è in scadenza a Giugno 2023 e gli azzurri sanno che sarebbe un clamoroso autogol perderlo a parametro zero. Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interesse dell’Arsenal, con il Daily Mail che ha scritto come i Gunners siano in pole nella corsa al centrocampista spagnolo.

Una cessione di Fabian Ruiz, inoltre, sarebbe importante anche in chiave mercato per il Napoli. Gli azzurri, infatti, potrebbero investire parte dei soldi incassati per riscattare il cartellino di Zambo Anguissa dal Fulham. Un riscatto che il Napoli pare deciso ad esercitare.