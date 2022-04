Lutto in casa Napoli: si è spento Freddy Eusebio Rincon

L’ex calciatore del Napoli Freddy Rincon non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate in seguito all’incidente stradale di qualche giorno fa.

Freddie Eusebio Rincon, ex calciatore di Napoli e Real Madrid, stella di quella Colombia che ai mondiali americani del 1994 sorprese il mondo non ce l’ha fatta. Grave lutto nel mondo del calcio. Rincon è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate tre giorni fa dopo un terribile incidente stradale. Ricoverato presso l’Ospedale di Cali è arrivato presso la struttura in condizioni disperate.

I medici colombiani avevano da subito parlato di condizioni molto critiche. Nei giorni scorsi numerosi gli attestati di stima per calciatore, che aveva oggi intrapreso la carriera di commentatore tv. Rincon viaggiava in auto con altre quattro persone quando la vettura è stata letteralmente travolta da un autobus di linea. Sullo scontro sono aperte le indagini della Polizia. L’ex Napoli, ha perso la sua gara più importante. Grave lutto nel mondo del calcio.

Sul caso, cosi come anticipato indaga la Polizia colombiana per determinare la dinamica esatta dello scontro che ha causato dopo tre giorni, la morte di Freddie Rincon, ex calciatore di Napoli e Real Madrid. Un video ripreso da una telecamera di sorveglianza mostra l’esatto momento dell’impatto. Negativo ai test di controllo di rito l’autista dell’autobus di linea.

Il mondo del calcio in lutto: Freddy Rincon non ce l’ha fatta

Uno dei protagonisti assoluti del Napoli di metà anni novanta targato Marcello Lippi. Il passo felpato, una classe sopraffina facevano di Freddy Rincon una delle stelle assolute di quella squadra azzurra. Il successivo passaggio al Real Madrid poi non portò ai risultati sperati. Prima di questa fase c’era stata l’esperienza con quella Colombia dei sogni che tutti ricorderanno anche per i tragici fatti successivi, ai mondiali americani del 1994.

A questo punto si attende di comprendere in che modo il Napoli renderà omaggio al calciatore in vista della importantissima sfida di lunedi prossimo contro la Roma di Josè Mourinho. Gli azzurri di Spalletti vogliono ancora credere allo scudetto ed il pubblico stavolta si aspetta una gara davvero d’altissimo profilo. Una vittoria riporterebbe a mille gli entusiasmi. Una vittoria, a Napoli, quale migliore occasione per ricordare ad onorare il ricordo di Freddy Rincon.