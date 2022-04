Napoli, ecco Kvaratskhelia: i numeri dell’esterno georgiano

Lo hanno definito il Messi georgiano, il nuovo acquisto del Napoli, almeno stando alle ultime voci è Khvicha Kvaratskhelia, talento puro.

Si è detto tanto su Kvaratskhelia, il talento, il tocco di palla, la velocità di veduta e di esecuzione. Parliamo di un calciatore per certi versi completo un esterno d’attacco si potrebbe ipotizzare, georgiano, tutto estro e qualità. Il Napoli secondo molti avrebbe fatto un acquisto davvero sensazionale, si parla di non più di 10 milioni di euro. Ma quali sono i numeri di questo ragazzo?

Una stagione a metà per Khvicha Kvaratskhelia tra Rubin Kazan e Dinamo Batumi, tra la Russia e la Georgia insomma. Un mare di difficoltà, tante questioni in qualche modo di fondamentale importanza e l’insofferenza verso la gestione di un talento puro, cristallino, in un momento storico forse non proprio ideale. Il Napoli ci ha creduto, ci crede tutt’ora e pare possa piazzare un colpo davvero importante in prospettiva ma non solo.

Si, perchè Khvicha Kvaratskhelia è uno dei fenomeni del calcio mondiale, oggi. Non c’è bisogno di attendere secondo molti, i suoi numeri parlano per lui. Estro e tanta classe per un calciatore che in Georgia e non solo paragonano a Messi. In mezzo, una carriera condizionati da qualche fattore di troppo e la possibilità di giocare dal prossimo anno in Serie A con la maglia azzurra.

Dal Rubin Kazan alla Dinamo Batumi: ecco i numeri di Khvicha Kvaratskhelia per il Napoli

La prima parte della stagione per Khvicha Kvaratskhelia ha visto nel complesso un buon andamento, assolutamente di qualità, 19 le presenze con 2 reti e 5 assist forniti, con il Rubin Kazan non parliamo certo proprio in questa stagione del massimo, ma considerate una serie di condizioni e considerato il fatto che di certo la classe non può essere quantificata sono numeri che fanno ben sperare nell’ attesa di vedere il calciatore giocare nel Napoli.

La seconda parte della stagione, invece al Dinamo Bastumi, ha visto invece poche presenze e nessun gol. Nel complesso insomma parliamo di una stagione che può definirsi di transizione per Khvicha Kvaratskhelia considerati anche gli eventi che stanno condizionando determinati paesi. Al Napoli il suo ruolo dovrebbe essere quello di vice Insigne nello scacchiere di Spalletti. I suoi numeri, ad ogni modo un ottimo biglietto da visita.