Enrico Fedele punta il dito: “Non è nulla di che”

Nel corso del programma Fuorigioco in onda su TV Luna, Enrico Fedele ha parlato della sfida tra Napoli e Roma di lunedì prossimo. L’opinionista tv ha criticato, però, uno dei fedelissimi di Spalletti.

Lunedì allle 19:00 il Napoli sfiderà la Roma al Maradona dove cercherà di rispondere alle vittorie ottenute dalle milanesi e continuare a sognare il titolo. Gli azzurri non possono sbagliare e lo ha ribadito anche Enrico Fedele nel corso del programma Fuorigioco che va in onda sull’emittente Tv Luna.

Il noto opinionista tv ha dichiarato anche di aver scritto una lettere aperta a Spalletti, con la speranza che il tecnico azzurro possa averla letta. In questa lettera, Fedele ha rivelato di aver criticato uno dei fedelissimi di Spalletti in maniera dura, vale a dire Stanislav Lobotka.

Fedele contro Lobotka: “In passato avrebbe fatto panchina”

Nonostante l’ottimo rendimento avuto dall’ex giocatore del Celta Vigo quest’anno, Fedele non si è risparmiato con le critiche, definendo Lobotka un giocatore normalissimo e che in campo fa il minimo indispensabile. Per Fedele, Lobotka non merita di essere titolare nel Napoli: “Non è nulla di che, un calciatore del genere, in passato, avrebbe fatto panchina” ha affermato il noto opinionista senza mezzi termini.

Se lo scorso anno Lobotka è stato disastroso con Gattuso, quest’anno i tifosi azzurri lo hanno rivalutato grazie a Spalletti, ma per Fedele non basta a farlo diventare titolare nel Napoli. Secondo l’opinionista tv, inoltre, Lobotka non può giocare a due a centrocampo a causa della sua struttura fisica.

Fedele non si è fermato, però, solo a Lobotka, rivelando come abbia chiesto a Spalletti di spiegargli se Osimhen sia una prima o una seconda punta. Inoltre, Fedele non si è detto d’accordo con la scelta di Spalletti di far giocare Fabian Ruiz e Zielinski assieme dato che, secondo lui, i due hanno le stesse caratteristiche e nel sistema di gioco di Spalletti non possono andar bene.