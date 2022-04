Napoli-Roma, una novità dal primo minuto: ultima chiamata per lui

By

Napoli-Roma potrebbe rappresentare per il calciatore davvero l’ultima opportunità per lasciare il segno in maglia azzurra.

Arrivati a questo punto del campionato, nella parte finale, le ultime gare insomma di un torneo che non ha ancora un chiaro indirizzo i suoi colpi, ammesso possano venire fuori potrebbero davvero essere utili al Napoli contro la Roma. Potrebbe trattarsi insomma di una delle ultime occasioni di partire titolare con la maglia azzurra. Le possibilità ci sono tutte.

Luciano Spalletti insomma potrebbe essere orientato a schierare un tridente tutto nuovo, considerate le ultime gare, con Lozano, Osimhen e Insigne. Il messicano potrebbe avere dunque contro la Roma una delle ultime possibilità per risultare finalmente decisivo e guadagnarsi quindi una riconferma nel Napoli. Le sue ultime prestazioni non sono certo state le migliori e quindi potrebbe essere questa l’occasione migliore per riscattarsi.

La gara contro la Roma a questo punto del campionato rappresenta per i ragazzi di Spalletti il vero punto di non ritorno. Lozano o non Lozano gli azzurri dovranno vincere la partita se vogliono ancora sentirti parte di quel trio che ad oggi si divide le stesse possibilità finali di vincita. Il Napoli ha bisogno di superare la banda Mourinho, Spalletti ha bisogno di questi tre punti.

Quella con la Roma potrebbe essere per il Napoli, nel vero senso della parola la gara della svolta dopo gli affanni dell’ultima gara persa, sempre in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Luciano Spalletti sembra aver in mente la formazione che giocherà contro i giallorossi lunedi prossimo alle 19. Unico dubbio potrebbe essere rappresentato dalla presenza di Lozano al posto di Politano.

Il messicano con accelerazioni e dribbling potrebbe mettere in seria difficoltà la retroguardia della Roma. Lozano insomma potrebbe rappresentare la mossa a sorpresa di Spalletti contro Mourinho, in un momento in cui vincere è l’unica cosa che conta. Contro la Roma il Napoli si gioca le possibilità di poter arrivare al titolo conoscendo già, tra l’altro i risultati della gare di Milan e Inter. Il campionato è ancora aperto, tutto può ancora realisticamente succedere.