Lobotka, infortunio più serio del previsto: i tempi di recupero

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’infortunio accorso a Stanislav Lobotka contro la Roma sarebbe più grave del previsto. Ecco i tempi di recupero del centrocampista slovacco

Piove sul bagnato in casa Napoli dopo il deludente pareggio del Maradona per 1-1 contro la Roma che ha spento i sogni scudetto. Gli azzurri dovranno infatti fare a meno di alcuni giocatori in vista della sfida contro l’Empoli di domenica prossima ed una delle assenze più pesanti sarà quella di Stanislav Lobotka.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’infortunio di Lobotka è più serio di quanto previsto. Inizialmente si pensava che contro la Roma lo slovacco avesse avuto solo problemi di crampi alla coscia destra, come rivelato dallo stesso Spalletti nel postpartita, ma la realtà è ben diversa e Lobotka potrebbe essere out per un paio di settimane.

Assenze pesanti per Spalletti ad Empoli

Le notizie che arrivano da Castelvolturno non sono per niente positive, con Lobotka che sosterrà gli esami strumentali nella giornata di oggi. Ad ogni modo è praticamente da escludere la presenza dello slovacco ad Empoli, con Spalletti che dovrà rinunciare ad uno dei suoi titolarissimi. Ma le assenze pesanti per il tecnico toscano non sono finite, poiché ad Empoli mancherà anche Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese era infatti in diffida nell’ultima partita ed avendo ricevuto un cartellino giallo sarà dunque squalificato. Contro la Roma, Koulibaly era risultato uno dei migliori in campo ed anche se in questa stagione ha alternato buone prestazioni a partite disastrose, la sua assenza peserà come un macigno sul reparto difensivo.

Non si è allenato ancora con il gruppo Ospina, con il portiere colombiano che è ancora alle prese con sintomi influenzali. Ospina potrebbe recuperare per l’Empoli, ma la sua presenza è ancora in dubbio, con Merete pronto a prendere di nuovo il suo posto. L’unica buona notizia per Spalletti è che domenica potrebbe rivedersi Di Lorenzo che dovrebbe tornare nell’elenco dei convocati.