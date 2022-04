Il Napoli complica i piani della Juventus: il nuovo obiettivo di mercato

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione per dare a Spalletti una rosa ancor più competitiva. Gli azzurri sfidano ora la Juventus per una delle rivelazioni di questa Serie A.

Con il sogno scudetto che sembra ormai quasi svanito e con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca, il Napoli sta già guardando alla prossima stagione dal punto di vista del mercato. Dopo aver definito gli arrivi di Kvaratskhelia e di Oliveira, gli azzurri stanno sondando il terreno per altri giocatori ed il nuovo nome sulla lista è Molina dell’Udinese.

Secondo quanto riportato nell’odizione odierna de Il Mattino, il ds del Napoli Giuntoli ha messo nel mirino il laterale del club friuliano che tanto bene sta facendo quest’anno. Molina ha confermato quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione e gli azzurri lo stanno osservando con gran interesse. Ma i partenopei non sono gli unici a volere Molina.

Sfida Napoli-Juventus per Molina

In Serie A oltre al Napoli su Molina va registrato il forte interesse della Juventus che il prossimo anno dovrebbe cambiare radicalmente pelle dopo questa stagione fallimentare. Il club bianconero ha fatto spesso affari con l’Udinese ed è di sicuro un cliente scomodo a livello economico per il Napoli, avendo maggior potere finanziario.

Il club azzurro, tuttavia, è in ottimi rapporti con il club friulano e come la Juventus ha fatto diverse operazioni in passato con i bianconeri, come quelle che hanno portato a Napoli giocatori come Inler ed Allan. Il Napoli è dunque pronto a sfidare la Juventus per Molina, con gli azzurri che faranno di tutto per beffare i bianconeri e accaparrarsi il talento argentino.

Quest’anno Molina ha collezionato 29 presenze con l’Udinese, segnando 6 gol e firmando 4 assist, regalando anche belle prestazioni. Il terzino destro classe 1998 non piace solo in Italia ma anche all’estero con l’Atletico Madrid che è molto vigile sul giocatore. I Colchoneros hanno già acquistato De Paul lo scorso anno dal club friulano e la loro concorrenza non va sottovalutata.