Colpo da sogno dalla Lazio? Scambio più conguaglio, incontro ADL-Lotito

Il campionato non è ancora concluso e già impazza il calciomercato. Adl e Lotito secondo alcune indiscrezioni starebbero parlando e molto.

Il mercato già riempie le pagine dei giornali e del web. Le voci e le indiscrezioni si susseguono veloci. Le ultime parlano di una cena romana tra Adl e Lotito. Napoli e Lazio che parlano insomma, di mercato chiaramente si direbbe. Al centro, si vocifera i destini di due calciatori in particolare Andrea Petagna e Luis Alberto. Voci di scambio più soldi.

Il Napoli che verrà vivrà una vera e propria rivoluzione, lo dicono i fatti, lo dicono le intuizioni di alcuni osservatori, lo dice soprattutto ciò che trapela dall’interno delle stanze che in qualche modo rappresentano la società. Con la Lazio si discute, una cena tra Adl e Lotito, i due patron di Napoli e Lazio potrebbe essere stata il preludio ad una serie di discorsi da avviare.

Alla Lazio piace un calciatore del Napoli che quest’anno non ha convinto molto Luciano Spalletti. Andrea Petagna insomma, che invece incassa il gradimento di Maurizio Sarri potrebbe passare alla squadra capitolina per un nome d’eccezione dei biancocelesti. Le voci parlano di Luis Alberto, chiaramente lo scambio sarà accompagnato da un conguaglio da versare ai laziali.

Lazio e Napoli parlano, Adl e Lotito vanno a cena: Luis Alberto sotto il Vesuvio?

Napoli e Lazio insomma attraverso il confronto tra Adl e Lotito affondano le mani di una trattativa che potrebbe di fatto rivoluzionare e non poco alcuni reparti delle due squadre coinvolte. Luis Alberto al Napoli porterebbe sicuramente quei colpo, quella qualità che spesso nel raccordo tra centrocampo e attacco è mancata in alcune occasioni. Petagna alla Lazio una valida alternativa, con molta probabilità a Ciro Immobile.

Altro calciatore partenopeo che in questi giorni è stato accostato alla Lazio, molto gradito da mister Sarri è Dries Mertens. Le operazioni di rinnovo con il Napoli non decollano e molti temono si arriverà ad una non riconferma e di conseguenza all’addio. Alla Lazio Mertens ritroverà l’allenatore che ha contribuito in maniera assolutamente decisiva a far decollare la sua carriera. Lotito e Adl insomma parlano, il calciomercato del resto non è poi cosi lontano.