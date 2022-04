Mertens, sterzata di De Laurentiis sul rinnovo: qual è la richiesta di “Ciro”

Svolta improvvisa sulla trattativa per il rinnovo di Dries Mertens: il motivo che sta convincendo De Laurentiis e l’unica richiesta del calciatore.

A Napoli è esploso il caso Mertens. Da mesi non si parla d’altro che del suo rinnovo, visto la scadenza imminente. Fino a questo momento, il calciatore non ha voluto sentire ragioni e si è concentrato solo sulle questioni di campo, snobbando eventuali richieste dall’Italia e dall’estero.

L’obiettivo, matematicamente ancora raggiungibile, è vincere lo scudetto. Dries vorrebbe realizzare questo sogno in un’annata così particolare per lui, caratterizzata dalla nascita del figlio. Ma in questa stagione non tutto è andato rosa e fiori. E’ praticamente considerato l’attaccante di scorta, il vice-Osimhen. E Spalletti non ha intenzione di far giocare i due calciatori insieme dal primo minuto, nonostante si trovino con una certa facilità quando duettano sulla trequarti.

Così, nei giorni più difficili per il mister, media e tifosi incalzano e si domandano perché Mertens non possa giocare assieme a Victor. Domanda che segue un altro quesito. Perché il Napoli sta aspettando così tanto a rinnovare il contratto del miglior marcatore della sua storia? A questa riflessione, però, c’è una risposta. Il Napoli sembra voler accontentare la richiesta di Dries Mertens.

Rinnovo Mertens, l’unica richiesta al Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ambiente azzurro sembra essersi convinto sulla situazione riguardante il numero 14. La piazza partenopea spinge per il rinnovo del contratto del bomber e la società sta riflettendo sul futuro del calciatore, che da tempo ha avanzato una sola richiesta.

Infatti, Mertens ha dichiarato apertamente di voler continuare a giocare solo nel Napoli, anche a costo di ridursi l’ingaggio in maniera drastica. Attualmente, Ciro guadagna circa 4,5 milioni di euro a stagione, ma con la firma sul nuovo contratto ne potrebbe guadagnare circa 1,2 o poco più. Insomma, diverrebbe uno dei calciatori meno pagati della rosa partenopea, meno di Fabian Ruiz, Elmas e Ospina (anch’egli in scadenza).

Per il belga non sembrano esserci problemi, poiché la sua volontà è quella di restare in azzurro e continuare a scrivere la storia di questo club. Si sente amato, si sente coccolato dalla città e vorrebbe far crescere suo figlio in questa culla d’amore che Napoli ha riservato per la sua famiglia. Inoltre, De Laurentiis sarebbe convinto a proporre il rinnovo a Mertens anche per le condizioni fisiche del calciatore, da settimane in grande forma nonostante ormai si avvicini ai 35 anni.