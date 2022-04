Lozano e la passione per le supercar: al PSV ne aveva una mastodontica

Lozano sembra essere una persona abbastanza riservata, ma il messicano ha sempre mostrato la sua passione per le supercar.

Sono giorni molto particolari in casa Napoli, dopo l’incredibile rimonta subita domenica dall’Empoli di Andreazzoli. Gli azzurri, infatti, vincevano 0-2 fino all’80’, ma poi hanno subito la rete di Henderson e la doppietta di Pinamonti in appena otto minuti. A segnare definitivamente il match del Castellani sono stati sicuramente gli errori di Malcuit e Meret, però bisogna anche sottolineare la brutta prestazione fornita da quasi tutta la squadra partenopea.

Il Napoli, infatti, nel primo tempo, nonostante il vantaggio di Mertens, ha sofferto continuamente gli attacchi dell’Empoli. Domenica pochi giocatori azzurri si sono salvati, tra questi bisogna annoverare sicuramente Hirving Lozano. Il messicano, insieme ad Insigne e Mertens, è stato tra i più pericolosi tra gli uomini di Luciano Spalletti.

Anche se per l’attaccante esterno non è stata una stagione da ricordare, visto che ha segnato solo 5 gol, con anche 6 assist vincenti, in 34 partite giocate con la maglia del Napoli. Mentre l’anno scorso, sotto la gestione di Gennaro Gattuso, ha segnato ben 15 gol in 43 presenze. Lozano, voluto da Carlo Ancelotti nel 2019, si è sempre mostrato come una persona abbastanza riservata, ma i tifosi partenopei hanno comunque apprezzato la sua passione per le supercar.

Lozano al PSV comprò una supercar mastodontica

Lozano, infatti, come quanto riportato da ‘MarcaClaro’, ha sempre avuto una gran passione per le macchine di lusso sin dai tempi del PSV, la sua squadra precedente al Napoli. L’articolo del 2017 del portale messicano, difatti, riportava l’acquisto di una supercar da parte di uno dei calciatori più amati in Messico nei primissimi giorni della sua esperienza con la squadra olandese.

I tifosi del Napoli, intanto, sperano che Lozano possa ritornare il giocatore dell’anno scorso, dando così una grossa mano a Spalletti in queste ultime giornate di campionato per raggiungere l’aritmetica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. C’è da dire anche che il calciatore è stato molto sfortunato in questa stagione, considerando il colpo all’occhio subito l’estate scorsa con il Messico e i vari infortuni, tra cui il Covid, che non gli hanno permesso di giocare con una certa continuità.