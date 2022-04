Il futuro di Ospina legato a Meret: i possibili scenari

Il Napoli per la prossima stagione dovrà compiere una scelta definitiva tra Ospina e Meret. Ecco i possibili scenari.

Il Napoli è letteralmente crollato in otto minuti con l’Empoli. A dare il via alla debacle azzurra è stato l’errore di Malcuit, che ha poi portato alla rete di Henderson. Il gol del pareggio toscano è stato segnato da Pinamonti, il quale ha sfruttato una grandissima ncertezza di Meret nel rinviare un pallone. La rete del definitivo sorpasso della squadra di Andreazzoli è stata sempre segnata dall’attaccante di proprietà dell’Inter, perso dal terzino destro francese.

Dopo la sconfitta del Castellani, in casa partenopea sono cominciate profonde riflessioni sia sul presente che sul futuro. Se, infatti, l’obiettivo più immediato è raggiungere la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, per la prossima stagione ci sono molti dubbi da risolvere.

Tra questi ‘nodi’ da sciogliere c’è sicuramente la questione portiere. Nel Napoli, infatti, ormai da tre anni c’è il solito dubbio se puntare su Meret o su Ospina. C’è da dire che il portiere italiano ha iniziato sempre la stagione da titolare per poi perdere il posto in favore dell’ex Arsenal. Proprio sul futuro di entrambi estremi difensori partenopei ci sono delle importanti novità di mercato.

Napoli, non è più certa la permanenza di Meret: il club ha chiesto ad Ospina di aspettare

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, infatti, l’addio di Ospina al Napoli non è poi più così scontato. Il club partenopeo, difatti, aveva l’intenzione di puntare su Alex Meret per la prossima stagione, ma c’è anche l’ipotesi che lo stesso ex Spal potrebbe chiedere la cessione. Anche la società rifletterà molto prima di rinnovare il contratto al portiere italiano, considerando che è stato preso dall’Udinese per 25 milioni di euro nel 2018.

Così la permanenza di David Ospina, che sembrava quasi impossibile fino a domenica scorsa, è legata al destino di Meret. Il Napoli, infatti, ha chiesto al portiere colombiano, accostato anche al Real Madrid di Carlo Ancelotti, di aspettare prima di prendere una decisione sul suo futuro. L’ex giocatore di Nizza e Arsenal, intanto, nel match di sabato del Maradona contro il Sassuolo di Dionisi dovrebbe tornare titolare.