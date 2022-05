Napoli, trattativa aperta per la giovane stella: la richiesta del club

Il Napoli sta seguendo una giovane stella per la prossima stagione, ma la richiesta del club è molto elevata.

Nonostante il campionato italiano debba ancora finire, il Napoli sta già guardando alla prossima stagione. In casa partenopea, infatti, si respira aria di profondi cambiamenti per la prossima annata. Se alcuni addii sono già ufficiali, vedi quello di Lorenzo Insigne che a fine stagione volerà in Canada per giocare con la maglia del Toronto, altri sono invece molto probabili. Aurelio De Laurentiis, difatti, ha ribadito che in caso di un’offerta congrua tutti i calciatori azzurri sono in vendita.

Il giocatore più indiziato a lasciare la squadra azzurra a fine stagione è Fabian Ruiz (seguito da club spagnoli), ma anche la permanenza di Victor Osimhen non è più così certa. L’attaccante nigeriano, infatti, potrebbe essere ceduto in caso di una super offerta di 110 milioni di euro. I club che stanno spingendo di più per prendere il centravanti sono Manchester United e Newcastle. In settimana l’agente del calciatore è andato a Castel Volturno per parlare con il suo assistito del forte interesse dei ‘Red Devils’.

Il Napoli, ovviamente, si sta muovendo anche sul fronte acquisti, considerando che De Laurentiis ha ufficializzato l’acquisto del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, ma ci sono anche altri nomi accostati al club partenopeo. Proprio su uno di questi calciatori in ottica azzurra ci sono delle importanti indiscrezioni di mercato.

Napoli, la richiesta del Bologna per vendre Hickey è di 21,5 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal ‘Scottish Daily Express’, infatti, anche il Napoli, è su Aaron Hickey del Bologna. De Laurentiis e Giuntoli, sempre come quanto scritto dalla testata d’Oltremanica, avrebbero cominciato ad intavolare una trattativa con il club felsineo, che per lasciare andare il terzino chiederebbe 18 milioni di sterline (ovvero 21,5 milioni di euro). Lo scozzese prenderebbe così il posto di Mario Rui, che dovrebbe lasciare il team azzurro a fine stagione.

Aaron Hickey sta disputando una grandissima stagione, visto i suoi 5 gol segnati in 32 partite giocate. La richiesta elevata del Bologna avrebbe un po’ frenato il Napoli, che sta vagliando anche altri nomi per la corsia sinistra. In quel ruolo, infatti, è sempre molto calda, anche se adesso c’è qualche intoppo da superare, la pista che porta a Mathias Olivera del Getafe.