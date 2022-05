Non solo Insigne e Osimhen: altro possibile addio doloroso in attacco

By

Il Napoli cambierà tanto la prossima stagione, tantoché, oltre a Lorenzo Insigne e Victor Osimhen, un altro attaccante rischia di andare via.

Dopo aver raggiunto aritmeticamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti giocherà domani in trasferta, ore 15.00, contro il Torino di Ivan Juric per difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus di Massimiliano Allegri. Nonostante la gara contro i granata, in casa partenopea si sta pensando già alla prossima stagione.

In questi ultimi giorni, infatti, si sono susseguite tantissime indiscrezioni di mercato sia in entrata che in uscita. Sul fronte acquisti c’è stato già l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis dell’acquisto del georgiano Kvaratskhelia e il quasi arrivo di Mathias Olivera dal Getafe, mentre è già ufficiale l’addio di Lorenzo Insigne che da luglio sarà un nuovo calciatore del Toronto.

Proprio in attacco ci sono anche tante voci di mercato su Victor Osimhen, il quale è seguito da tante squadre di Premier League. Sul nigeriano c’è il forte interesse del Manchester United e del Newcastle, che per prenderlo potrebbero offrire al Napoli anche 100 milioni di euro. C’è anche un altro giocatore del reparto offensivo di Luciano Spalletti che potrebbe lasciare in estate la squadra partenopea.

Napoli, anche Lozano può partire in caso di un’offerta importante. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, anche Hirving Lozano potrebbe cambiare aria a termine di questa stagione. Considerando anche il fatto che l’autunno scorso il messicano espresse la volontà di giocare in un club più forte del Napoli. Il rendimento del calciatore in maglia azzurra è stato sempre un po’ altalenante e su di lui De Laurentiis ha speso circa 40 milioni di euro circa tre anni fa.

Se per Hirving Lozano dovesse arrivare l’offerta giusta, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo italiano, il Napoli lo cederebbe senza nessun rimpianto. Il club azzurro, infatti, oltre a Kvaratskhelia, sta seguendo sul mercato anche altri calciatori nel ruolo di attaccante esterno, uno su tutti è Traorè del Sassuolo.