Quale futuro per Meret? La decisione che potrebbe cambiare il suo destino

Il futuro di Alex Meret al Napoli è sempre più in bilico e solo una decisione potrebbe decidere le sorti dell’ex portiere di Spal e Udinese.

Quale sarà il futuro di Alex Meret? Il portiere del Napoli è stato utilizzato pochissime volte quest’anno da Spalletti e quando è stato impiegato non ha fatto bene, con il pasticcio di Empoli che rischia di pesare tantissimo sul suo futuro in azzurro. Il Napoli sta cambiando volto in tutti i reparti ed anche Meret rischia di essere parte di questa rivoluzione.

La sensazione che si ha è che a fine stagione le strade di Meret e del Napoli potrebbero separarsi, anche se l’ex portiere di Spal e Udinese sta aspettando prima di prendere una decisione. Questo perché oltre al suo, anche il futuro di David Ospina è incerto ed in questo senso i destini dei due sono legati.

Il futuro di Meret nelle mani di Ospina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione di Ospina sarà fondamentale per capire il futuro di Meret. Qualora il portiere colombiano decidesse di rinnovare il proprio contratto, infatti, Meret capirebbe che per lui a Napoli non ci sia più spazio e sarebbe pronto a scrivere la parola fine al suo rapporto con il club azzurro.

Nel caso in cui Ospina non rinnovasse il suo contratto, invece, Meret potrebbe anche restare e addirittura rinnovare il suo contratto. Tra il Napoli e Meret ci sono già stati dei contatti ed il rinnovo di contratto porterebbe ad un adeguamento del suo ingaggio, con il portiere friulano che potrebbe guadagnare più del milione scarso attuale.

Da parte della società azzurra ci sarebbe anche la volontà di proseguire il rapporto, ma solo in caso di addio di Ospina. Se così non sarà, allora Meret sarà ceduto, considerato che il portiere friulano punta a giocare come titolare. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato ed in caso di cessione di Meret punterebbe Carnesecchi della Cremonese.

Se sarà Ospina a salutare, Meret sarà titolare e l’intenzione del Napoli sarebbe poi quella di affiancargli una figura di grande esperienza come secondo portiere. A questo proposito il Napoli sta continuando a monitorare Sirigu, portiere che già da qualche anno è nel mirino della società azzurra.