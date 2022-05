Torino-Napoli, due dubbi per Spalletti: le probabili formazioni

Torino-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti recupera Lobotka, Juric perde Lukic. Ancora fiducia a Mertens, due dubbi nello scacchiere azzurro

Obiettivo terzo posto. In un finale di campionato che ormai non dà più tanti stimoli, con lo scudetto sfumato e la qualificazione in Champions League già acquisita, ormai l’unico vero obiettivo resta quello di arrivare davanti alla Juventus.

Una piccola questione economica – parliamo di un paio di milioni di differenza fra terzo e quarto posto tra diritti tv e market pool della Champions – ma soprattutto la soddisfazione, per i tifosi, di arrivare davanti ai bianconeri. Un ultimo sorriso in un’annata che ha regalato una grande delusione e che ora va chiusa nel modo giusto. Si va a Torino contro i granata di Juric che già lo scorso anno col suo Verona diede un grosso dispiacere al Napoli. Quest’anno c’è poco in palio per entrambe perciò ci sono ottime possibilità di vedere una bella partita, spensierata e con meno tatticismi.

Torino-Napoli, le probabili formazioni

Nel Toro mancherà Lukic, Spalletti invece recupera Lobotka che insidia il posto da titolare a Mertens o più probabilmente a Fabiàn Ruiz. Spalletti sembra più orientato a confermare il 4-2-3-1 con Mertens alle spalle di Osimhen. Ospina in porta, difesa tipo con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Anguissa con Lobotka o Fabiàn e in avanti intoccabili Osimhen e Insigne. Mertens probabile trequartista, a destra solito ballottaggio fra Politano e il Chucky Lozano, con il messicano che è parso più in forma e quindi favorito per una maglia da titolare.

Appuntamento dunque a domani, quando alle ore 15.00 allo stadio Olimpico di Torino ci sarà il fischio d’inizio di Torino-Napoli, gara valida per la 36° giornata di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni del match:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric.

A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Djidji, Buongiorno, Aina, Ansaldi Ricci, Seck, Linetty, Pellegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Ballottaggi: Fabian Ruiz – Lobotka 55% – 45%, Lozano-Politano 60%-40%, Mertens-Zielinski 70%-30%

A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Ounas, Petagna.