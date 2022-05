Deciso il futuro di Lozano a Napoli: una novità inaspettata

Finito più volte nel mirino dei tifosi per il suo rendimento altalenante, Hirving Lozano sta valutando il suo futuro al Napoli. Il messicano ha preso una decisione inaspettata.

Quale sarà il futuro di Hirving Lozano? Il Napoli cambierà molto il prossimo anno e, come dichiarato dal presidente De Laurentiis, nessuno è incedibile e al prezzo giusto qualsiasi giocatore può andare via. Non fa eccezione l’esterno d’attacco messicano che più volte ha espresso la voglia di andare via da Napoli per giocare in un top club.

In questa stagione, Lozano ha alternato buone prove a prestazioni opache, finendo spesso nel mirino dei tifosi del Napoli e tutto farebbe pensare ad un addio a fine stagione. Tuttavia, il futuro in un top club può attendere, con Lozano che sembra orientato a non lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato.

Lozano resta al Napoli: c’è l’annuncio

A raccontare ciò è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive come Lozano abbia deciso di restare al Napoli per almeno un’altra stagione. Il messicano, secondo il noto quotidiano, avrebbe riscoperto il piacere di restare in azzurro e vuole rifarsi dopo questa stagione di alti e bassi, essendo stato anche il secondo acquisto più costosto del Napoli dopo Osimhen.

Una rivincita che Lozano potrebbe prendersi anche grazie ad un cambiamento tattico. Il messicano potrebbe infatti prendere il posto di Insigne sulla sinistra, ruolo che più gli appartiene e che potrebbe portare ad una sua rinascita e, di conseguenza ad una sua affermazione come prima scelta nelle gerarchie di Spalletti.

A confermare la voglia di restare a Napoli da parte di Lozano è suo padre Jesus che ha dichiarato come il figlio senta tutta la fiducia di Spalletti e che possa essere il degno sostituto di Insigne. Il padre di Lozano ha anche dichiarato come il Chucky si trovi bene a Napoli e che tutto ciò che vuole al momento è far bene con la maglia azzurra.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento del Liverpool per Lozano, con i Reds che stanno cercando di rinforzare il pacchetto offensivo. Tuttavia la concorrenza in attacco nel Liverpool è molto alta e appare difficile che Lozano possa lasciare il Napoli per volare in Premier League, rischiando di non giocare e di non mettere minuti nelle gambe nell’anno del Mondiale in Qatar.