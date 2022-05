Kvaratskhelia, il gol con la Dinamo é stupendo: Napoli sogna – VIDEO

Il Napoli ha già preso Kvaratskhelia. Proprio il georgiano è stato il protagonista dell’ultimo successo della Dinamo Batumi.

Dopo la gara vinta contro il Torino di Ivan Juric con il gol segnato da Fabian Ruiz, il Napoli sfiderà domenica il Genoa di Blessin. Per i rossoblù quella del Maradona sarà una gara vitale nella lotta salvezza, ma sarà importante anche per il team partenopeo. Gli azzurri, infatti, vorranno vincere sia per chiudere aritmeticamente il terzo posto, considerando che la Juventus di Massimiliano Allegri ha quattro punti di svantaggio, che per salutare nel migliore dei modi Lorenzo Insigne.

Per il capitano del Napoli, infatti, quella di domenica sarà l’ultima gara con la maglia azzurra in casa, visto che a luglio volerà in Canada per giocare in MLS con il Toronto. De Laurentiis non ha voluto farsi trovare impreparato ed ha già preso un calciatore per giocare nella stessa zona di campo del campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, ovvero Khvicha Kvaratskhelia. L’arrivo del georgiano è stato ufficializzato dallo stesso patron partenopeo.

Dopo l’ufficialità data da Aurelio De Laurentiis, tutti i tifosi del Napoli si sono fiondati su youtube per vedere qualche gol siglato da Kvaratskhelia . Proprio l’attaccante esterno è stato tra i protagonisti dell’ultimo successo della Dinamo Batumi, che ha battuto 3-0 il Dila Gori nell’ultimo turno del campionato georgiano.

Napoli, Khvicha Kvaratskhelia segna un gran nel successo della Dinamo Batumi

Khvicha Kvaratskhelia, infatti, è stato l’autore del gol che ha sbloccato il risultato. Il futuro giocatore del Napoli, dopo un ottimo dribbling sulla fascia sinistra, è riuscito a battere il portiere avversario con un diagonale molto preciso sul secondo palo. La Dinamo Batumi, grazie a questa vittoria, adesso ha un vantaggio di cinque punti sulla Dinamo Tiblisi e Dila.

Il Napoli per sostituire Lorenzo Insigne non vuole prendere solo Kvaratskhelia. Il club azzurro, difatti, sta cercando anche Traorè del Sassuolo, ma si sa che il club emiliano è una bottega cara. I tifosi azzurri, intanto, sperano che l’attaccante georgiano si ambienti subito e che confermi le aspettative.