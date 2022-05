Insigne prepara la festa d’addio: il programma e gli invitati speciali

Insigne, programmata festa d’addio al Napoli dopo il Genoa: 200 invitati e 2 ospiti d’onore. Il capitano saluterà amici e compagni di squadra

Manca poco all’ultima partita di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Il capitano è pronto a dire addio alla squadra azzurra dopo 12 anni. Domenica al “Maradona” la sua ultima in casa contro il Genoa. Sarà l’occasione per salutare i tifosi, che sicuramente prepareranno qualcosa per lui. Non è ancora noto se la società penserà a un saluto speciale per il capitano del Napoli, ma di certo non sarà una giornata qualsiasi e le emozioni non mancheranno.

Quello che è sicuro, è che Insigne ha preparato una mega festa d’addio, che però avverrà fuori dai contesti calcistici. Tutto è scritto. Insigne dirà addio al Napoli dopo l’ultima di campionato in casa dello Spezia. Lo aspetta Toronto e la sua nuova squadra. In Canada vivrà una nuova vita godendosi un contratto milionario e sapendo che dovrà darsi da fare per aiutare la sua nuova squadra a emergere dalla bassa classifica. Il Toronto, infatti, è al penultimo posto della classifica.

Insigne, tutto pronto per la super festa d’addio: invitati d’eccezione

Viaggio già pronto e prenotato, mentre alcuni suoi collaboratori sono già stati due volte nella città canadese per visionare alcune case. Insigne, invece, per ora non ha ancora preso contatto con la nuova realtà. Lo farà dopo la partita contro lo Spezia, ma prima vorrà salutare amici e compagni. L’occasione sarà una mega festa organizzata in un locale appena fuori città. Sono ben 200 gli invitati, per una serata che sarà sicuramente emozionante.

Tra gli invitati De Laurentiis e Spalletti, ma anche lo staff al completo e i dipendenti del club. Ovviamente saranno presenti tutti i suoi compagni di squadra e tanti amici. Non mancheranno degli ospiti d’onore, come i suoi amici Gigi D’Alessio, Rocco Hunt e Clementino. Insigne dovrebbe fare un dono al presidente e ai compagni di squadra. E anche da parte dei calciatori azzurri ci sarà un regalo per il capitano del Napoli.