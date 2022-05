Koulibaly ha deciso il suo futuro: il senegalese ha espresso un desiderio

Kalidou Koulibaly ha preso una decisione del suo futuro di cui si è tanto parlato in questi ultimi giorni. Ecco cosa farà il difensore senegalese a fine stagione.



Se ne è parlato e se ne sta parlando molto da giorni, forse da settimane, di cosa farà Kalidou Koulibaly al termine di questa stagione. Il difensore senegalese ha disputato una stagione altalenante quest’anno, ma resta uno dei giocatori preferiti della tifoseria azzurra e soprattutto vero leader del Napoli dentro e fuori dal campo.

Nonostante non abbia disputato un grandissimo campionato, Koulibaly ha ancora mercato e piace ad alcune big europee come il Barcellona, mentre in Italia piace alla Juventus per il post Chiellini. Il difensore senegalese, tuttavia, è orientato a restare al Napoli ed avrebbe deciso di aprire i discorsi per un suo possibile rinnovo con il club partenopeo.

Koulibaly non lascia ma raddoppia: resta e rinnova con il Napoli

A rivelare la scelta di Koulibaly è stato l’esperto di mercato Massimo Ceccarini che a Senza Filtri si è detto sicuro del rinnovo del difensore senegalese. Il Napoli non vuole perderlo a zero e, visto che il contratto è in scadenza nel 2023, è propenso a rinnovare il suo contratto, cosa voluta anche dal difensore senegalese.

Koulibaly, infatti, è molto interessato al nuovo ruolo che avrebbe nel Napoli del prossimo anno, dove avrebbe il ruolo di capitano e uomo guida in quella che sarà la stagione del ritorno del Napoli in Champions League. Il difensore senegalese lascerebbe gli azzurri solo in caso di una mega offerta da un top club europeo, ma al momento non c’è nulla di concreto oltre al mero interesse.

I tifosi sono molto legati a Koulibaly e lo stesso Koulibaly ama il Napoli e Napoli, come ribadito da lui stesso in alcune recenti interviste. Il difensore azzurro ha sempre speso parole al miele nei confronti del club, della città e dei tifosi azzurri e la storia d’amore sembra destinata a proseguire.

Potrebbe restare al Napoli anche Fabian Ruiz, altro giocatore che in questi giorni sembrava più fuori che dentro al nuovo progetto azzurro. L’ex Betis, infatti, potrebbe ora rinnovare il suo contratto in caso di mancate offerte da Spagna ed Inghilterra, con Fabian che sarebbe contento di restare a Napoli.