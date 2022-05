Classifica marcatori all time del Napoli: dove si é posizionato Insigne

Grazie al gol segnato contro il Genoa, Lorenzo Insigne continua a scalare posizioni nella classifica all time dei marcatori del Napoli.

Non poteva esserci saluto migliore al Maradona per Lorenzo Insigne. Il suo Napoli ha infatti battuto con un netto 3-0 il Genoa, blindando il terzo posto e lasciandosi dunque alle spalle la Juventus in maniera definitiva. In più, il capitano azzurro ha anche segnato una rete andando in gol dal dischetto, chiudendo come meglio non poteva davanti alla sua gente.

Un gol che ha permesso ad Insigne non solo di salutare la sua gente nel migliore dei modi, ma anche per continuare a scalare la classifica marcatori all time del Napoli. Grazie a questa rete infatti, Insigne blinda la seconda posizione e restando da solo alle spalle di Mertens e mettendosi alle spalle un pilastro come Marek Hamsik.

Insigne nella storia: è il secondo miglior marcatore azzurro

Con il gol siglato quest’oggi, Insigne tocca quota 122 reti in maglia azzurra, staccando Hamsik fermo a 121 e con la possibilità di allungare ancora di più nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia. Irraggiungibile, invece, il compagno di squadra Dries Mertens con le sue 148 reti che potrebbero anch’esse aumentare nell’ultima partita della stagione.

Insigne, dunque, lascerà il Napoli come secondo miglior marcatore del club e nonostante ad alcuni tifosi non piaccia, ha inciso con merito il suo nome nella storia partenopea. Al capitano azzurro è riuscita anche l’impresa di superare Diego Armando Maradona, fermo a quota 115 reti, cosa non semplice e che prima di lui era riuscita solo a quelli che sono stati i suoi compagni di squadra.

Per quanto riguarda la top 10 generale della classifica marcatori all time del Napoli, alle spalle di Maradona quarto troviamo Attila Sallustro con 107 gol, mentre in sesta posizione c’è il Matador Edinson Cavani che ha siglato 104 reti in maglia azzurra. Dietro di soli due gol c’è invece Antonio Vojak che di rete ne ha firmate 102.

A chiudere la classifica in ottava posizione troviamo Antonio Careca con 96 gol, Gonzalo Higuain in nona posizione con 91 gol e in decima posizione Josè Altafini con 86 gol. Tutti nomi importanti e che hanno fatto la storia del Napoli e con Insigne che è riuscito a superare tutti, mostrando con i fatti e non solo con le parole di aver dato tutto per la magli azzurra.