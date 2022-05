Lozano verrà operato, ritiro a rischio? Gli ultimi aggiornamenti

Il Napoli ha reso noto che Hirving Lozano è rientrato in Messico e sarà operato alla spalla. Rischia di saltare il ritiro? Le ultime sulle condizioni del messicano

Giornata di lavoro a Castelvolturno per il Napoli che si è ritrovato al Konami Training Center per preparare l’ultima giornata di campionato contro lo Spezia. Gli azzurri stanno preparando la partita a mente sgombra considerato il fatto di aver ormai blindato la terza posizione ed oggi è stato anche ufficializzato il consueto ritiro a Dimaro per la stagione 2022-2023 per mettere già le basi per il prossimo campionato.

Ritiro a cui, però, rischia di non prendere parte Hirving Lozano. Il messicano, infatti, come comunicato dal Napoli nel report odierno, non prenderà parte alla trasferta di La Spezia, in quanto è tornato già in Messico in maniera anticipata. Il club azzurro ha spiegato che l’esterno d’attacco messicano è rientrato anzitempo in patria perché dovrà operarsi.

Lozano rientra in Messico per operarsi, a rischio il ritiro?

Nel comunicato uffciale pubblicato sui proprio sito, il Napoli spiega che Lozano si opererà alla spalla destra nei prossimi giorni. Spalla destra che sta dando parecchie noie a Lozano proprio dopo l’infortunio accorsogli in nazionale lo scorso 3 Febbraio. Il messicano ha deciso, in accordo con la società, di preparare le valige e tornare subito a casa per risolvere il suo problema.

Ma riuscirà ad essere arruolabile per il ritiro? Il Napoli si ritroverà a Dimaro il 9 Luglio per iniziare a preparare la nuova stagione ed i dubbi sulla presenza di Lozano sono più che leciti. Se l’operazione verrà effettuata in tempo, almeno prima della fine Maggio, non ci dovrebbero essere problemi, mentre se sarà ritardata allora Lozano potrebbe anche saltare i primi giorni di ritiro con la squadra.

Molto dipenderà anche dalle condizioni della sua spalla destra dopo l’operazione, con il messicano che spera di risolvere definitivamente il suo problema. Inoltre, bisognerà vedere anche se Lozano sarà un giocatore del Napoli il prossimo anno, considerate le voci di mercato e la smentita dello stesso giocatore alle dichiarazioni del padre.

Riguardo l’allenamento odierno, oltre all’assente Lozano, il Napoli ha fatto sapere che hanno lavorato a parte Di Lorenzo ed Osimhen. Il primo ha fatto lavoro di prevenzione in piscina, mentre il secondo ha svolto lavoro di prevenzione in palestra. Entrambi dovrebbero comunque essere convocati per la partita di domenica contro lo Spezia.