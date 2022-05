Lozano sbotta sui social: attacco diretto a suo padre!

By

Hirving Lozano infastidito dalle notizie che circolano in rete e dall’intervista del padre: il messicano attacca i suoi familiari!

Tensione elevata sul finale di stagione in casa Napoli. La formazione di Spalletti ha raggiunto l’obiettivo primario, ora dovrà mantenere la terza posizione per qualche milioncino in più e togliersi la soddisfazione di lasciare alle spalle la Juve.

La squadra si sta allenando per preparare l’ultima gara in casa della stagione, ma anche l’ultima casalinga di Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam e con ogni probabilità quella di Alex Meret. Tra i calciatori che potrebbero lasciare la rosa azzurra durante l’estate c’è anche Hirving Lozano, che ha appena perso il suo procuratore Mino Raiola. Un faro per il Chucky.

Il messicano non ha vissuto un anno facile e il post pubblicato sui social manifesta tutta la frustrazione del momento. Infatti, Lozano se l’è presa addirittura con i suoi familiari che hanno rilasciato dichiarazioni di mercato: l’intervista del padre ha mandato su tutte le furie l’attaccante del Napoli!

Lozano infastidito: “Nessuno conosce i miei piani”

Di recente, il padre del calciatore messicano ha rilasciato qualche dichiarazione, rivelando le intenzioni dell’azzurro. “Si trova molto bene a Napoli, penso che vuole restare“, ha dichiarato Jesus a CalcioNapoli24. Ma a distanza di giorni, Chucky è andato su tutte le furie, perché si starebbe speculando troppo attorno al suo nome.

Lozano ha voluto fare chiarezza attraverso un lungo sfogo sui social: “Ho letto alcune notizie e interviste che circolano su internet, quindi ritengo opportuno fare chiarezza – scrive Hirving su Instagram – Qualsiasi comunicazione sulla mia carriera presente e futura sarà ufficiale e valida solo quando proverrà dalla mia voce o quella dei miei rappresentanti”.

E ancora, Chucky sottolinea che le interviste rilasciate da “amici e familiari” sono prive di fondamento e sono da considerare “mera speculazione“. Insomma, per conoscere la verità sul proprio conto, bisogna chiedere al diretto interessato o ai suoi rappresentanti: “Nessuno conosce i miei piani, gli impegni e le mie attività“.

Dunque, il padre di Hirving Lozano è stato prontamente zittito dal calciatore, che evidentemente avrà piani diversi da quelli riferiti dai familiari. Insomma, a poche settimane dall’inizio del calciomercato non era proprio il caso rilasciare dichiarazioni sul presente e sul futuro del giocatore. Il futuro dell’ex PSV resta un rebus.