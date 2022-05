“Fatti i ca… tuoi”: cosa c’è dietro la piccata risposta di Edo De Laurentiis

Il vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis ha risposto male a un giornalista durante la conferenza stampa. Cosa è successo: il retroscena

Ha fatto discutere la piccata risposta che il vice presidente del Napoli, Edo De Laurentiis, ha dato a un giornalista nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro. Un cronista ha chiesto se l’accordo con il Trentino per i ritiri dei prossimi anni fosse in programma, e quando la squadra rientrerà ad agosto in vista della prima di campionato. Appena completata la domanda, Edo ha risposto in napoletano “Ce lo vuoi dire tu?”, in maniera piuttosto soprendente. A quel punto ha risposto il padre Aurelio dando la risposta richiesta.

Quando il giornalista ha richiesto la data di rientro, è intervenuto di nuovo il vice presidente che ha risposto, stavolta con il suo accento romano: “Potrei anche dirti fatti i ca… tuoi”. A quel punto papà Aurelio ha dato un’occhiata al figlio, mentre in sala stampa si registrava una certa perplessità. Poi è stato anche De Laurentiis padre a rispondere, parlando dell’8 agosto come data per il rientro. Ha sorpreso il modo di intervenire di Edo, che sembrava piuttosto contrariato. In realtà il tono era freddo e distaccato, ma non si è capito il motivo di quella risposta. Non ci sono state reazioni particolari, né da parte del giornalista né degli altri presenti.

Edo De Laurentiis e la battuta all’amico giornalista

Ma come mai è successo questo episodio? Il motivo dovrebbe essere questo. Edo De Laurentiis e il giornalista sono amici e si conoscono bene. il vice presidente voleva scherzare e prendere in giro il cronista, ma non pensava che la sua risposta si potesse sentire perché riteneva di essere lontano dal microfono. Da qui il tono impassibile della risposta. Una risposta data in confidenza, in un contesto però poco opportuno.

Troppo tardi ormai, perché la frase si era sentita e sicuramente sarebbe stato meglio evitare. Ma non c’era alcun intento litigioso o polemico, solo una battuta un po’ troppo spontanea con una persona che Edo conosce bene e col quale è in confidenza. Il giornalista, infatti, non ha avuto nulla da ridire, comprendendo l’intento ironico. Anche se si trattava di una battuta arriva in un un momento nel quale sarebbe stato meglio non intervenire.