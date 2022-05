Rinnovo Mertens, fumata nera con De Laurentiis? Cosa é successo

Tutto faceva pensare ad un rinnovo di Mertens, ma le ultime dichiarazioni di De Laurentiis hanno messo un po’ di timore tra i tifosi.

Questi ultimi giorni sono stati contraddistinti dall’addio di Lorenzo Insigne, ma la piazza partenopea rischia seriamente di perdere un altro giocatore chiave della sua storia recente. Sul futuro di Dries Mertens, infatti, c’è sempre più incertezza. Se dopo la visita di De Laurentiis sembrava che il rinnovo del belga fosse cosa già fatta, oggi tutto fa pensare che la trattativa si sia arenata.

Tutto faceva pensare che il Napoli e Mertens continuassero ancora il loro rapporto, visto anche la foto di De Laurentiis con Mertens e suo figlio Ciro Romeo pubblicata negli spogliatoi del Maradona dopo la gara vinta contro il Sassuolo. Il centravanti, intanto, in queste ultime settimane è riuscito anche a ritornare titolare, prendendo il posto di Zielinski, in attacco al fianco di Victor Osimhen.

Dopo la separazione da Lorenzo Insigne, Aurelio De Laurentiis è consapevole che un altro addio importante tra le fila del Napoli sarebbe dura da digerire per i tifosi. In questi ultimi giorni, però, la trattativa tra le parti per il rinnovo del calciatore ha avuto sicuramente una brusca frenata.

Rinnovo Mertens, è in atto una partita a scacchi tra il belga e De Laurentiis

Come riportato da ‘La Repubblica’, infatti, le dichiarazioni di De Laurentiis su Mertens hanno messo in secondo piano la presentazione del ritiro in Trentino del Napoli ( dall’8 al 19 luglio): “Ci siamo visti e ci dovremmo incontrare di nuovo. Mi sembra inopportuno mettere pressioni a chi sta giocando ancora. Se uno è veramente interessato non scompare, a fine campionato si parla senza problemi”.

Ad incutere timore tra i tifosi del Napoli è arrivato qualche ora dopo anche il tweet di Mertens. Il giocatore belga, infatti, ha pubblicato una foto con suo figlio negli spogliatoi del Maradona con questa didascalia: “Momenti come questi non li dimenticherò mai…”. Frase che subito ha insinuato tanti dubbi sul futuro del centravanti. Sempre come quanto scritto dal quotidiano, c’è la possibilità che le parti stiano giocando ad una partita a scacchi ma è sicuro anche che l’accordo per il rinnovo non è stato ancora raggiunto.