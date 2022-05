Politano lascia Napoli? Potrebbe essere la “condanna” per Lozano

Voci di mercato sempre più insistenti in orbita Napoli. La squadra di Spalletti potrebbe presto salutare un esterno d’attacco.

Il Napoli si avvia a disputare l’ultima gara di campionato, in trasferta contro lo Spezia già salvo di Thiago Motta. Nel frattempo intorno alla squadra azzurra iniziano a circolare con sempre più insistenza fitte voci di mercato. In questi giorni abbiamo potuto leggere di Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz. L’ultima suggestione riguarderebbe Matteo Politano.

L’ultima stagione di Matteo Politano non può essere certo considerata negativa, partito quasi sempre dalla panchina, l’esterno destro ex Sassuolo e Inter ha saputo dire la sua in molte occasioni mettendo a segno anche qualche gol decisamente pesante. Apparentemente molto gradito al tecnico Spalletti che lo ha utilizzato con sistematica costanza.

La duttilità del calciatore gli ha permesso in questa stagione di giocare con costanza seppure quasi sempre da subentrato dalla panchina. Il Napoli che verrà insomma potrebbe avere bisogno delle sue caratteristiche e c’è da scommetterci che al momento anche il suo nome è tra quelli che potrebbero in qualche modo comporre il nuovo scacchiere offensivo di Spalletti. Una voce per ora fuori dal coro però pare prefigurare un nuovo scenario in casa Napoli.

Schira controcorrente su Politano: la sua permanenza non sarebbe certa

Di tutt’altra opinione è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira che con un tweet ha proposto uno scenario che forse non tutti avevano prima d’ora considerato: “Matteo Politano può lasciare il Napoli nella finestra del mercato estivo” scrive sul noto social il giornalista. A questo punto la questione in casa Napoli potrebbe farsi delicata, con un sacrificato d’eccellenza, il messicano Lozano.

Proprio Lozano in pratica potrebbe subire in qualche modo le ipotetiche conseguenze della partenza di Matteo Politano. Il messicano a quel punto senza Lorenzo Insigne e lo stesso Poltano sarebbe costretto per forza di cose ad occupare la fascia destra, quando è risaputo che la sua preferita è di fatto la sinistra. Tra il Napoli e Politano alla fine le “conseguenze” potrebbe pagarle l’incolpevole Lozano.