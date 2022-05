Un obiettivo del Napoli si è svincolato: la mossa degli azzurri

Una notizia che di certo farà piacere ai tifosi azzurri. Un obiettivo della società andrà via a parametro zero dal suo club.

Il Napoli di Spalletti è impegnato in queste settimane a stabilire quelle che sono le dinamiche che daranno vita alla squadra del futuro, tra colpi messi a segno altri da definire ed altri ancora da immaginare la rosa azzurra si avvia all’ennesima stagione da protagonista, sperando di avere maggior fortuna e soprattutto maggior tenuta mentale.

E’ un Napoli che dovrà ripartire dalle certezze che in questa stagione hanno di certo confermato la bontà di un progetto che continua con Luciano Spalletti. Ospina, Koulibaly, Fabian Rui e Dries Mertens i casi più spinosi da gestire. Nelle ultime ore però una novità sembra riguardare proprio la società azzurra con un calciatore in particolare sul quale il Napoli in tempi non sospetti aveva seguito con una certa decisione.

Il Napoli che potrebbe trovarsi insomma scoperto a centrocampo considerata la possibilità che una o più pedine potrebbero cambiare aria si trova quindi in qualche modo costretto a seguire le dinamiche che prendono vita in altre società. La notizia, molto interessante, arriva dalla Spagna. E’ li che il calciatore in questione, che piace molto al Napoli, ha finora militato.

Il Napoli guarda alla Spagna ed alla Real Sociedad: obbiettivo Adnan Januzaj

Dalla Spagna infatti arriva la notizia dello svincolo a fine stagione di due calciatori della Real Sociedad. Adnan Januzaj e Nacho Monreal lascieranno il club a fine stagione non rinnovando quindi il proprio contratto. Nuove destinazioni per i due con molti club interessati alla dinamica che dal paese iberico è arrivata insistente praticamente in ogni parte d’Europa.

E’ proprio Januzaj il profilo al quale è interessato il Napoli, centrocampista dalle spiccate qualità già vicino al Napoli quando la sua gestione era affidata al compianto Mino Raiola. La prima trattativa per portarlo in Italia sembra di fatto essere del tutto naufragata. Ora invece con la questione svincolo in atto potrebbe aprirsi un nuovo scenario in casa azzurra. Il mercato è alle porte e tutto è pronto per mettere a disposizione di Luciano Spalletti una squadra forte e competitiva, con magari in rosa Adnan Januzaj.