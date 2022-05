La Juventus è alla ricerca del sostituto di Chiellini ed è interessata a Kalidou Koulbaly. I bianconeri puntano su un fattore in particolare

La stagione è ormai conclusa ed il Napoli deve iniziare a costuire la rosa per il prossimo anno. Nella rosa azzurra ci sono tanti calciatori con il futuro in bilico e tra questi c’è Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è uno dei leader del Napoli e gli azzurri vogliono rinnovare il suo contratto, in scandenza a Giugno 2024.

Un rinnovo che i tifosi del Napoli si augurano arrivi quanto prima, considerato che per Koulibaly ci sono tante sirene di mercato nonostante una stagione non proprio eccelsa. Si era parlato molto di Barcellona negli scorsi giorni, mentre nelle ultime ore è da registrare un ritorno di fiamma della Juventus, a caccia del sostituto di Chiellini che ha giocato la sua ultima stagione in maglia bianconera.

Juventus-Koulibaly: la strategia bianconera

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus fa sul serio e Kouiibaly è più di un’idea. Diversamente da Higuain qui non c’è una clausola rescissoria ma, scrive il quotidiano torinese, i bianconeri possono far leva sul fatto che il difensore senegalese non abbia ancora rinnovato il suo contratto.

Inoltre, la Juventus dispone di una forza economica maggiore rispetto al Napoli e potrebbe offrire a Koulibaly un contratto da top player che potrebbe tentare il giocatore. Ma non è l’unico piano che ha la Juventus per portare Koulibaly a Torino, poiché i bianconeri potrebbero anche decidere di aspettare la scadenza del contratto del senegalese per poi acquistarlo a parametro zero la prossima estate.

Un piano più low cost, ma ugualmente efficace, con la Juventus che si assicurerebbe uno dei migliori difensori della Serie A senza sborsare un solo euro per il cartellino. Tutto sta nelle mani di De Laurentiis, con il patron romano che dovrà valutare fino a quanto può spingersi per far rinnovare il contratto a Koulibaly.

Nella sua ultima conferenza stampa Spalletti è stato molto chiaro ed ha fatto capire di voler avere Koulibaly a disposizione il prossimo anno. Lo stesso sperano i tifosi del Napoli che non si augurano per nessuna ragione al mondo di vedere Koulibaly indossare l’odiata maglia bianconera. La cessione di Higuain è ancora una ferita aperta per i tifosi azzurri e quella di Koulibaly sempre ai rivali bianconeri non farebbe altro che renderla ancora più dolorosa.