Dal carcere a… Harry Potter: 5 cose da sapere su Mathias Olivera

Tutto quello che non sai su Mathias Olivera, grande appassionato di magia e fan di Harry Potter. E quella sera trattenuto dalla polizia spagnola…

Mathias Olivera sarà un nuovo calciatore del Napoli. Dalla scorsa estate, il club azzurro ha messo gli occhi sul terzino uruguaiano e nella prossima sessione di calciomercato estivo sarà ufficializzato l’affare. Il calciatore è seguitissimo in Europa, ma ha scelto di sposare il progetto della società partenopea.

Si giocherà il posto con Mario Rui, se il portoghese dovesse essere confermato da Spalletti. E’ un terzino interessante, che in Spagna si è ritagliato lo spazio da titolare ed in Uruugay è considerato come uno dei più promettenti difensori sudamericani. Ma chi è Mathias Olivera fuori dal campo? Scopriamo qualche curiosità sulla sua vita e le sue passioni.

Mathias Olivera, una notte in carcere

Nel settembre del 2019, Mathias Olivera ha imbarazzato il Getafe. In Spagna scoppiò un caso mediatico attorno al nome del calciatore, che trascorse una notte in Questura a causa del suo comportamento.

Infatti, secondo quanto riportato da AS, il terzino del club madrileno fu coinvolto in una rissa avvenuta durante una festa ad Albacete. Quando arrivò la polizia per ristabilire l’ordine, Mathias avrebbe aggredito un agente di polizia. A quel punto, le autorità trattennero il calciatore per una notte, e lo rilasciarono solo il giorno dopo l’accaduto.

Olivera e le passioni: dai tatuaggi ad Harry Potter

Il terzino sinistro del Getafe, prossimo calciatore azzurro, nutre un certo affetto per i cani di tutte le taglie e di tutte le razze. Spesso su Instagram si è mostrato con amici a quattro zampe, specialmente uno di grossa taglia.

Il difensore uruguaiano ama viaggiare e appena può visita ogni angolo del Mondo. Da Parigi ad Abu Dhabi, dal Messico all’Inghilterra. E proprio nella capitale britannica, Olivera ha approfittato del tempo libero per visitare gli studio di Harry Potter della Worner Bros a Londra. Evidentemente, Mathias da piccolo è stato un grande fan di maghi e streghe.

Ma la vera passione di Mathias Olivera è quella dei tatuaggi. Infatti, il suo corpo è praticamente una tela piena di disegni, riferimenti e magnifici dettagli ad inchiostro. La sua schiena è completamente ricoperta da tatoos, che in particolare raffigurano tre lupi in tre posizioni diverse. Non mancano riferimenti al calcio, nomi di familiari, altri animali (come un leone) e persino un orologio sul polso sinistro. Sulla spalla sinistra è possibile notare il nome della sua prima squadra di calcio: il Club Nacional.