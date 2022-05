Rinnovo Koulibaly, la posizione del Napoli: situazione ad un bivio

Situazione rinnovi in casa Napoli. Si guarda alla prossima stagione con un occhio alle varie situazioni interne alla rosa.

A Napoli si pensa già da ora a costruire la squadra del futuro, quella che agli ordini di Luciano Spalletti proverà ancora una volta a rincorrere quel titolo che in città manca da ben 32 anni. Non sarà certo semplice, questo è certo ma è altrettanto vero che gli azzurri proveranno a rinforzare la squadra proprio partendo dalle pecche mostrate nel corso della stagione appena terminata.

La conferma di quelli che sono i punti fermi della squadra passa tutta per la consapevolezza degli stessi calciatori di voler intraprendere o meno un nuovo ciclo con questa maglia. Tra gli osservati speciali troviamo certamente David Ospina per il quale è in ballo il possibile rinnovo di contratto, coi come, pare, espressamente richiesto da Luciano Spalletti.

Altro caso spinoso riguarda certamente Fabian Ruiz, che va in scadenza di contratto il prossimo anno e per il quale almeno al momento non è previsto rinnovo. La società ha fatto intendere di voler accettare offerte interessanti eventualmente in arrivo per lo spagnolo, ma al momento niente di concreto. C’è poi la questione Mertens, con un tira e molla apparentemente solo mediatico tra il calciatore e la società, e poi ancora, da qualche giorno monta in città il caso Koulibaly.

Il Napoli e la questione rinnovi: la società è al lavoro per trovare una soluzione su Koulibaly

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione che riguarda il centrale di difesa azzurro Kalidou Koulibaly sarebbe più delicata che mai. Anche in questo caso sappiamo che la società potrebbe accettare offerte di una certa consistenza per il calciatore senegalese. Si sa che il Barcellona è di fatto interessato al calciatore, cosi come si legge sullo stesso quotidiano, ma in tal caso sappiamo quanto dichiarato da De Laurentiis, e cioè che gli spagnoli non potrebbero arrivare ai 40 milioni richiesti.

A questo punto torna in ballo la questione rinnovo, con il calciatore che andrebbe in scadenza il prossimo anno. Anche qui però pare non ci siano intenzioni precise da parte della società. Per ora il rinnovo insomma è assolutamente da escludere. Le richieste di Koulibaly, oggi , non potrebbero essere soddisfatte dal Napoli, quindi capitolo contrattuale di fatto chiuso prima ancora d’essere aperto. I prossimi giorni sapranno dirci certamente di più.