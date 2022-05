Tegola Napoli, sfuma definitivamente l’attaccante: dove andrà a giocare

Brutte notizie per il Napoli che è costretto a salutare un altro obiettivo per rafforzare il reparto offensivo. Ecco dove andrà a giocare.

La partenza di Insigne e quelle possibili di Osimhen e Mertens costringono il Napoli ad intervenire in maniera decisa sul mercato. Gli azzurri stanno sondando varie piste per rafforzare il reparto offensivo, ma senza intavolare alcuna trattativa. Inoltre la lista del ds Cristiano Giuntoli continua a farsi più corta, con il Napoli che oggi deve salutare un altro candidato che aveva adocchiato per l’attacco.

Dopo Arnautovic, con l’attaccante austriaco che non ha intenzione di lasciare il Bologna, gli azzurri dovranno fare a meno anche di Adam Hlozek. Il talento ceco interessava al club azzurro ed il suo nome era sulla lista di Giuntoli da un po’, ma il destino del giocatore dello Sparta Praga non sarà in Italia bensì in Germania.

Hlozek al Bayern Leverkusen, Napoli beffato

Secondo quanto riportato dal giornalista Patrick Berger del sito Sport1 è tutto fatto per il passaggio di Hlozek al Bayer Leverkusen. Il club tedesco verserà nelle casse dello Sparta Praga circa 22 milioni di euro per uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Su Hlozek, oltre al Napoli, c’erano anche il Bayern Monaco ed il Borussia Dortmund.

Il Bayer Leverkusen, però, è stato più lesto di tutti con le Aspirine che hanno bruciato la concorrenza assicurandosi il talento classe 2002 che sostituirà il partente Alario. Hlozek, invece, firmerà un contratto quinquennale con il Bayer Leverkusen, legandosi al club tedesco fino al 2027.

Quest’anno con lo Sparta Praga Hlozek ha disputato 47 partite in tutte le competizioni, segnando 12 gol e fornendo 15 assist. L’attaccante è anche andato a segno sia in Europa League che in Europa Conference League, dimostrandosi un vero cecchino nell’area di rigore. Hlozek ha ampi margini di miglioramento ed i tifosi del Bayer non possono che essere entusiasti di questo acquisto

Una beffa per il Napoli che sperava di rinforzare il suo reparto offensivo con un giocatore giovane e di qualità come Hlozek, ma ora gli azzurri dovranno virare su altri obiettivi. Nella lista di Giuntoli ci sono altri nomi come quelli di Scamacca del Sassuolo e Broja del Chelsea, ma il Napoli deve sbrigarsi se non vuole restare a mani vuote