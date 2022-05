Mancini folgorato da un azzurrino: messaggio anche a Spalletti

L’Italia sta preparando a Coverciano il match contro l’Argentina. Tra i giocatori c’è un azzurrino che sta entusiasmando Roberto Mancini.

Dopo la conclusione del campionato, la ‘palla’ passa di nuovo alle nazionali. L’Italia guidata da Roberto Mancini, infatti, in soli quindici giorni dovrà giocare ben cinque partite. La prima sarà contro l’Argentina di Messi e compagni nella ‘Finalissima della ‘Coppa dei Campioni’, ovvero la sfida tra chi ha vinto l’Europeo e la Copa America.

Dopo il match di Wembley del prossimo 1 giugno, gli azzurri dovranno disputare quattro partite di ‘Nations League’: andata e ritorno con la Germania, Ungheria ed Inghilterra. Per l’Italia queste prossime gare saranno l’occasione di ripartire dopo l’incredibile delusione per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar.

Roberto Mancini dovrà cercare di trovare nuove leve per allagare il suo range di scelta, visto anche l’addio di Giorgio Chiellini, che giocherà la sua ultima gara in Nazionale proprio contro l’Argentina, e l’età che avanza per alcuni giocatori. Nei giorni scorsi, di fatto, il CT ha tenuto uno stage a Coverciano in cui ha potuto osservare da vicino alcuni giovani calciatori. Tra questi c’era anche un ragazzo di proprietà del Napoli, che ha sorpreso il CT.

Napoli, Alessio Zerbin sta piacendo tantissimo a Roberto Mancini: i dettagli

Alessio Zerbin, infatti, ha partecipato allo stage voluto da Roberto Mancini e per lui ci sono delle ottime notizie. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il giocatore del Napoli sta piacendo tantissimo al tecnico. Il laterale, infatti, insieme ad altri cinque giovani, è stato confermato anche per questi giorni che precedono la gara contro l’Argentina.

Il giovane calciatore, che quest’anno ha fatto un’ottima stagione in prestito al Frosinone, parteciperà al prossimo ritiro del Napoli in Trentino. A confermarlo è stato Furio Valcareggi, agente di Zerbin, ai microfoni di ‘Vikonos Web Radio/tv: “Alessio partirà per Dimaro e si giocherà le sue possibilità con Luciano Spalletti. Ha fatto tanta gavetta, considerando i tre anni trascorsi in Serie C e quest’anno giocato a Frosinone”.