L’Inter su un obiettivo del Napoli: è sfida a due per il giovane talento

Dopo essersi affrontate per la vittoria del campionato, Napoli ed Inter stanno dando vita ad un duello di mercato.

Dopo la conclusione del campionato, l’attenzione sia dei media che dei tifosi è tutta rivolta verso il calciomercato. Tra i club più attivi bisogna sicuramente inserire il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il patron, infatti, ha annunciato l’arrivo del georginao Kvaratskhelia ed ha ufficializzato anche l’acquisto di Olivera del Getafe e le conferme di Anguissa e Juan Jesus. Anche l’Inter non è da meno, visto che sta cercando di prendere a parametro zero Paulo Dybala.

In queste due squadre ci saranno anche tante uscite in questa sessione di mercato. Se, infatti, nel Napoli, oltre a Lorenzo Insigne, in molti potrebbero cambiare aria, nell’Inter ci saranno anche gli addii di Sanchez, Vidal e Perisic. Proprio la partenza del croato è quella che fa più male alla ‘Beneamata’.

Beppe Marotta, di fatto, per convincere il laterale a rinnovare il contratto è arrivato ad offrire 5 milioni di euro più bonus per due anni, ma il Tottenham di Antonio Conte ha avuto la meglio, visto che il giocatore ha scelto di sposare la causa degli ‘Spurs’. L’addio di Perisic all’Inter ha portato delle conseguenze anche sulle strategie di mercato di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Napoli, duello con l’inter di Marotta per Cambiaso del Genoa: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, anche l’Inter sta pensando a Cambiaso del Genoa. Dopo l’addio di Perisic, il titolare sarà Gosens ma i dirigenti nerazzurri hanno bisogno di un altro laterale, visto che Simone Inzaghi considera Federico Dimarco come il terzo centrale di sinistra nella difesa a tre.

L’Inter, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, è da tempo che è sulle tracce di Cambiaso che, però, dopo un ottimo inizio di stagione, non gioca da marzo per colpa di un infortunio. Anche il Napoli, per l’appunto, sta monitorando il giocatore del Genoa. La ‘Beneamata’ è interessata anche ad un altro laterale retrocesso con il proprio club, ovvero a Bellanova che verrà riscattato dal Cagliari dal Bordeaux per poi essere venduto.