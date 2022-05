Napoli, il nuovo difensore viene dalla A: due gli obiettivi, anche un top

Dopo Mathias Olivera dal Getafe, il prossimo difensore del Napoli di Spalletti potrebbe arrivare dal nostro campionato.

Il Napoli ha ufficializzato sia gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia e di Mathias Olivera che le conferme di Frank Anguissa e di Juan Jesus. Due di questi quattro annunci riguardano il reparto difensivo che, però, potrebbe perdere il suo giocatore più importante, ovvero Kalidou Koulibaly. Sul senegalese, di fatto, stanno circolando tantissime indiscrezioni che riguardano il suo futuro, considerando che il contratto con il team partenopeo scadrà l’anno prossimo.

Ci sono tante squadre che potrebbero approfittare di questa situazione contrattuale del difensore centrale, tra queste bisogna sicuramente inserire il Barcellona. Xavi, infatti, avrebbe indicato a Laporta il nome di Koulibaly per sostituire Gerard Piqué al fianco di Araujo, ma si sa che i catalani non stanno vivendo un periodo economico florido.

I catalani, a meno di importanti cessioni, non sono in grado di investire i 40 milioni di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis per far lasciare andare uno dei suoi pupilli. A prescindere di quello che accadrà al senegalese, il Napoli sarà costretto comunque a prendere un altro difensore centrale.

Il Napoli deve sostituire Tuanzebe: sul piatto ci sono i nomi di Palomino ed Ostigaard

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli dovrà acquistare un difensore centrale per sostituire Axel Tuanzebe, che tornerà al Manchester United. L’esperienza partenopea per il calciatore inglese non è stata molto esaltante per colpa di alcuni infortuni, che gli hanno permesso di giocare solo due partite con la maglia azzurra.

La dirigenza partenopea sta monitorando vari nomi per occupare la casella del ruolo del quarto centrale. Sempre come scritto dal quotidiano sportivo, tra i calciatori che interessano al Napoli bisogna inserire Palomino dell’Atalanta che, però, vorrebbe restare nel team bergamasco. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno pensando anche al norvegese Ostigard, che ha giocato gli ultimi sei mesi al Genoa in prestito dal Brighton. Del team ligure, ma per quanto riguarda le corsie esterne, si segue anche il terzino Andrea Cambiaso.