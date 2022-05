Napoli su Zaniolo, la Roma fa il prezzo: quanto costa il talento giallorosso

Protagonista del successo in Conference League, Nicolò Zaniolo sembra essere a tutti gli effetti in cerca di una nuova squadra.

Al momento la stella assoluta della Roma di Josè Mourinho, autore del gol vittoria in finale di Conference League che ha dato ai giallorossi il trofeo nella sua prima edizione. Qualcosa però si è rotto tra Zaniolo e la società capitolina, ragion per cui al momento il calciatore pare intenzionato a sondare il mercato alla ricerca di una nuova sistemazione dove poter continuare la sua carriera in chiara ascesa.

Nicolò Zaniolo e la Roma potrebbero presto separarsi dopo un travolgente finale di stagione che ha portato i giallorossi alla vittoria della prima edizione della Conference League. La società giallorossa ha provato a trattenere il calciatore che però ha rifiutato l’offerta di rinnovo a 3,5 milioni di euro annui più bonus. Troppo poco evidentemente per le aspettative del ragazzo.

A questo punto lo scenario più plausibile sarebbe quello di un futuro lontano dalla capitale per Zaniolo che con una buona offerta euro potrebbe essere facilmente liberato dalla stessa Roma. Nelle ultime settimane abbiamo potuto osservare quanto in effetti il calciatore faccia gola a numerose squadre italiane e non solo. La palla passerà a questo punto proprio alla squadra che formulerà la migliore proposta per i giallorossi, e che chiaramente abbia il gradimento del calciatore.

Il Napoli di De Laurentiis alla finestra nell’affare Zaniolo: il prezzo fatto dai giallorossi è chiaro

Tra le squadre che potrebbero essere interessate al talento giallorosso ci sarebbe anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Agli azzurri non dispiacerebbe affatto un profilo alla Zaniolo con le dovute garanzie sarebbero anche disposti a formulare un’offerta potenzialmente gradita alla società di Friedkin. Il Corriere dello Sport in merito alla vicenda ha le idee abbastanza chiare.

Il quotidiano sportivo nella sua edizione odierna quantifica in 50 milioni di euro l’entità dell’offerta giusta che potrebbe far tentennare i giallorossi. Stiamo certamente parlando di una cifra consistente, che porterebbe ad assicurarsi uno dei migliori profili italiani in circolazione. Il Napoli insomma ci pensa seriamente e chissà che non sia proprio lo stadio Diego Armando Maradona il prossimo palcoscenico della stella giallorossa.